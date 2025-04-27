神舟十九號完成任務27日返航　創航天員單次出艙9小時世界紀錄

據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2025年4月27日，神舟十九號、神舟二十號航天員乘組進行交接儀式，兩個乘組移交了中國空間站的鑰匙。截至目前，神舟十九號航天員乘組已完成全部既定任務，將於4月29日乘坐神舟十九號載人飛船返回東風着陸場。



目前，着陸場及各參試系統正在做各項準備。25日，着陸場區組織所有的搜救力量展開了最後一次的全系統綜合演練，做好迎接神舟十九號乘組航天員回家的準備。

圖為2025年1月20日，由北京航天飛行控制中心拍攝、神舟十九號航天員宋令東在空間站組合體艙外工作的畫面。（新華社）

圖為神舟十九號航天員近日對艙外航天服檢查測試，以及進行出艙全流程演練。（央視圖片）

神舟十九號太空任務成果豐碩。（央視新聞）

神舟十九號太空任務成果豐碩。（央視新聞）

神十九乘組已在軌駐留近180天。任務期間，神十九乘組進行了3次出艙活動和6次載荷進出艙任務，創造了航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。

其中，蔡旭哲已執行5次出艙活動，成為出艙次數最多的中國航天員。宋令東成為中國首名進行出艙活動的90後航天員；王浩澤成為首位進駐空間站的女航天飛行工程師。