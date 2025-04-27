神舟十九號完成任務27日返航 創航天員單次出艙9小時世界紀錄
撰文：鄭寧
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據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2025年4月27日，神舟十九號、神舟二十號航天員乘組進行交接儀式，兩個乘組移交了中國空間站的鑰匙。截至目前，神舟十九號航天員乘組已完成全部既定任務，將於4月29日乘坐神舟十九號載人飛船返回東風着陸場。
目前，着陸場及各參試系統正在做各項準備。25日，着陸場區組織所有的搜救力量展開了最後一次的全系統綜合演練，做好迎接神舟十九號乘組航天員回家的準備。
神十九乘組已在軌駐留近180天。任務期間，神十九乘組進行了3次出艙活動和6次載荷進出艙任務，創造了航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。
其中，蔡旭哲已執行5次出艙活動，成為出艙次數最多的中國航天員。宋令東成為中國首名進行出艙活動的90後航天員；王浩澤成為首位進駐空間站的女航天飛行工程師。
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