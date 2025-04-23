神二十載人任務飛船明日下午5時17分發射　神十九乘組月底返地球

神舟二十號載人飛行任務新聞發佈會宣布，神舟二十號載人飛行任務訂於24日（周四）下午5時17分發射。



神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

神舟十九號航天員乘組計劃於4月29日返回東風著陸場

此外，神舟十九號航天員乘組在與神舟二十號航天員乘組完成在軌輪換後，計劃於本月29日返回東風著陸場。

在中國太空站駐留約6個月

此次任務是中國太空站應用與發展階段第5次載人飛行任務，也是載人航天工程第35次飛行任務。任務主要目的是：與神舟十九號乘組完成在軌輪換，在中國太空站駐留約6個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務。

據早前報道，神舟二十號船箭組合體已於本月16日轉運至發射區，計劃將於近日擇機發射。4月20日，發射場區組織各單位展開全系統合練。

此次合練，酒泉衛星發射中心測發系統全部崗位參加，在發射場系統的統一調度下，塔架、火箭、飛船等分系統進行功能檢查，從飛行準備、點火起飛到船箭分離，實施全過程模擬演練。