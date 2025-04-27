市場監管總局：長和港口交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查

據國家市場監督管理總局官網27日（周日）公布，日前市場監管總局新聞發言人就長和港口交易事回答了記者提問。



巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

據官網，該新聞稿的標題為「國家市場監督管理總局：長和港口交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查」。

據該新聞稿，有記者問：據《華爾街日報》4月16日報道，長和出售海外港口將分拆為兩個交易繼續進行，國家市場監督管理總局對此有何評論？

國家市場監督管理總局發言人回答稱：我們高度關注有關交易，將依法進行審查。交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

據早前《華爾街日報》引述消息人士報道，意大利航運鉅子Aponte家族旗下的地中海航運公司（MSC），考慮將位於巴拿馬的兩個港口從交易中剝離。

長和在上月初宣布，向貝萊德及MSC旗下的TiL組成的財團，出售持有的和記港口80%權益，作價142億美元，另將從和記港口收回50億美元貸款，合共套現逾190億美元。出售的碼頭業務包括位於巴拿馬運河兩端港口的43個港口，合共199個泊位。

報道引述知情人士指出，Aponte家族的成員已討論考慮推進交易大部份內容，涉及五大洲﹑合共41個港口，惟將最受爭議的巴拿馬港口從交易剝離。

料需就剝離巴拿馬港口訂新協議

就有關交易，目前雙方仍處於獨家談判期內。報道指出有關討論正雙軌並行，而剝離巴拿馬港口最終需要達成一項新協議；報道又引述知情人士指出，交易中涉及全球部份需時3個月至6個月完成，涉及巴拿馬港口部份或需時1年。

報道指出若交易完成後，TiL及貝萊德旗下的GIP分別持有兩個巴拿馬港口49%及51%權益。