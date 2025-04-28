四川廣元發生4.1級地震震源深度14公里 甘肅陝西交界城市有震感
撰文：鄭寧
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據中國地震台網速報，中國地震台網自動測定：04月28日13時08分在四川廣元市青川縣附近（北緯32.73度，東經105.48度）發生4.1級左右地震，震源深度14千米。
四川廣元市位於四川與甘肅交接，地震發生後，「甘肅地震」等相關話題登上微博熱搜。有網民發貼文表示，13:08分地震發生時其收到預警通知，顯示甘肅區域的地震震中位於甘肅隴南市文縣，地震震級為4.4級。
另有IP地址顯示為四川的網民表示，成都亦有震感，「成都睡午覺床在搖」「成都9樓輕微震感」。此外，震中區域附近的甘肅天水、陝西寶雞、四川綿陽、四川廣漢等地區皆有網民表示感受到震感輕微搖晃。
昨日（27日）甘肅武威市涼州區曾發生3.0級地震，震源深度8千米。
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