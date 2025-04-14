日本南海海槽大地震概率增至80%　中國駐日使館發｢重要通知｣提醒

此前，日本官方機構的地震海嘯專家就南海海槽發生地震的潛在風險多次作出警示，指若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的大海嘯，死亡人數恐超過29萬人。提醒民眾為隨時可能發生的南海海槽地震作好準備。



中國駐日本大使館今日（4月14日）上午發布一份「重要通知」，就此發出提醒，呼籲大陸旅日僑胞注意防範地震災害，並建議「穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產」。



通知表示，日本是地震多發國家。去年8月位於南海海槽西端的宮崎縣發生7.1級地震，日本政府發布了「巨大地震提醒」。據日本媒體報道，3月31日，日本政府公布最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年日本發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8萬億美元經濟損失。

日本政府設想南海海槽大地震影響範圍（紅色）

通知提醒旅日同胞注意防範地震災害，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資。同時通過電視、網絡、廣播等方式密切關注地震動態、氣象預警和防災信息，利用手機APP等設置災害提醒，災害發生後第一時間避難。

大使館提示，發生災害時只有在避難所才能穩定獲得飲食、休息、通訊等基本保障。建議提前確認附近避難場所信息，遵循當地政府發布的預防、避難指令，盡快轉移至避難所等安全地帶。旅日同胞亦可進行「海外公民登記」，以便災害發生時及時聯繫、獲得救助。

通知在最後表示，希望民眾綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。

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日本緊急電話＆中國駐日使館領館聯繫方式▼



日本國土交通省避難地圖：https://maps.gsi.go.jp/

日本緊急求助電話：110（警察）、119（消防、急救）、118（海上事故、海難）

日本氣象廳中文信息網站：https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=cn_zs

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308、+86-10-65612308

駐日本大使館領事保護與協助電話：+81-3-6450-2195

駐大阪總領館領事保護與協助電話：+81-6-6445-9427

駐福岡總領館領事保護與協助電話：+81-92-753-6483

駐劄幌總領館領事保護與協助電話：+81-11-513-5335

駐長崎總領館領事保護與協助電話：+81-95-849-3311

駐名古屋總領館領事保護與協助電話：+81-52-932-1036

駐新潟總領館領事保護與協助電話：+81-25-228-8888