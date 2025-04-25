「4.26東京8.3級大地震」瘋傳　氣象專家這樣分析　發生機率曝光

過去曾預測到311東日本大地震的日本漫畫家竜樹諒，在著作《我所看見的未來》指出，今年7月5日恐將發生大地震，引起全球關注。



不過近日日本網路流傳一個預言，一名沖繩靈能者表示，4月26日（六）14時58分，東京灣北部將發生規模8.3大地震，並引發30米海嘯，讓許多人感到不安，不少台灣網友也擔心是否會影響台灣。對此，前台灣氣象署地震測報中心主任郭鎧紋給答案了。

「4.26東京8.3級大地震」瘋傳 氣象專家這樣分析 揭南海海槽大地震每天發生機率（01製圖）

南海海槽大地震於4月26日發生的機率是…… 點圖放大看看郭鎧紋的分析：

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近日日本網路上流傳一個預言，一名來自沖繩、預言命中率高達98%的靈能者金城保（Kinjo Tamotsu），預言日本當地時間4月26日下午2時58分，東京灣北部，即關東地區將發生芮氏規模8.3大地震，並在約半小時後迎來「30米黑色海嘯」，屆時大量建築物將倒塌，東京灣沿岸區域將被海水吞沒。

由於該預言準確指出地震發生的日期、時間、地點及災害規模，因此立刻引起許多人關注，不少當地民眾為此感到不安，不過也有網友不以為然，表示：

「最近這種預言越來越多了」

「不要煽動恐慌，但做好準備是好的」

「不要杞人憂天，一切聽天由命」



該預言一出，不少台灣網友也感到憂心，擔心若日本發生大地震，台灣是否會受到影響？對此，根據《NOWnews今日新聞》報道，郭鎧紋表示，過去台灣也有「王老師」預測幾點幾分會發生地震，但都不是事實，認為沒有科學根據的預言就像「放羊的孩子」般，他認為，東京灣近期發生8.3地震「不太可能」。

倘若真的發生了，對台灣是否有影響？郭鎧紋指出，東京距離台灣至少4000公里遠：

不管是地震波或是海嘯，對台灣都不會有影響。

他例舉1771年（清乾隆36年）日本八重山地震，推測規模為7.5，當時85米高海嘯吞沒石垣島，島上2萬居民死一半，但台灣歷史上也沒有記載，沒有受到直接的影響。

郭鎧紋表示，根據日本政府2025最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年發生南海海槽大地震的概率提升為75%至82%，且會引發海嘯，縮小到每周來看，機率是1/1000，一天則是1/7000，而台灣每天發生規模6地震的機率是1/100。

自稱靈能者的金城保預言東京周六將發生毀滅級大地震。（YouTube圖片）

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