發改委：將出台穩就業穩經濟五方面若干舉措　包括擴大以工代賑

據新華社報道，國家發展改革委副主任趙辰昕4月28日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，中國將出台實施穩就業穩經濟推動高質量發展的若幹舉措。



趙辰昕介紹，穩就業穩經濟推動高質量發展的若幹舉措包括五方面內容。

在支持就業方面，主要包括鼓勵企業積極穩定就業、加大職業技能培訓力度、擴大以工代賑等支持、加強就業公共服務等舉措；在穩定外貿發展方面，主要包括一業一策、一企一策加大支持力度，幫助出口企業規避風險，擴大服務產品「出海」，鼓勵外資企業境內再投資等舉措；在促進消費方面，主要包括擴大服務消費，強化失能老年人照護，推動汽車消費擴容，構建技能導向的薪酬分配制度等舉措；在積極擴大有效投資方面，主要包括完善消費基礎設施、大力提振民間投資積極性、設立新型政策性金融工具等舉措；在營造穩定發展的良好環境方面，主要包括持續穩定和活躍資本市場、持續鞏固房地產市場穩定態勢、加大對實體經濟的金融支持等舉措。

趙辰昕表示，以上這些政策都注重突出針對性和可操作性，注重增強企業和群眾的獲得感，將成熟一項、出台一項。