貿易戰｜中國停收波音新飛機　特朗普籲：公司應對北京違約

波音公司行政總裁Kelly Ortberg於4月23日證實，由於受中美貿易戰影響，中國已經停止接收波音新飛機。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）翌日在社交媒體上建議，波音應該為此對中國違約。



路透社24日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social上對中國停收波音新飛機一事發表評論。

2025年4月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體Truth Social上建議，波音公司（Boeing）應該為中方拒收新飛機而對華違約。（網上圖片）

他表示：「波音應該因中國未能購買原本承諾買的精美飛機而對其違約，這只是中國多年來對美國（違反承諾）所做的一小部份」。

儘管特朗普未進一步解釋「對華違約」的意思，但Kelly Ortberg昨日受訪時已透露，波音原計劃今年向中國航企運送及製造大約50架飛機，如果情況持續下去，公司或會將這批飛機轉售給其他航空公司。

2022年7月20日，在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行的國際航空展上，一架波音737Max飛機側面印有波音公司（Boeing）的標誌。（REUTERS）

特朗普在該貼文中還提到，芬太尼從中國經由墨西哥和加拿大進入美國的問題已造成大量美國人死亡，並要求相關方立即制止這種情況。