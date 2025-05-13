中國製造2025︱農業機械是最差領域？專家：發展被低估，仍有不足
《中國製造2025》為2015到2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域，其中農業機械設備是其中一樣領域。比起新能源車、機械人的亮眼成績，農業機械的評價卻多是「未達目標」。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的報告就提到，中國在農業機械領域的目標尚未實現，表現出多方面的不足，例如中國未能培育出具有國際競爭力的農業機械製造商，更稱「與其他製造業領域的卓越表現形成鮮明對比，顯示出農業機械行業的特殊困境。」
《香港01》採訪江蘇大學中國農業裝備產業發展研究院副院長、研究員張宗毅，從中國農業裝備產業專家的角度來分析2015年至今中國農業機械設備發展的情況。
他認為，農業機械設備這十年來的發展被低估，並非如外界所稱的「發展不如預期」。他指出，中國已經可以生產32大類72小類4000多種農機產品，且沒有任何農業生產裝備細分市場完全是被外資企業佔領的，「即使對於部分高端產品，我們也並非沒有技術儲備，幾乎都有生產替代產品的同類企業，只是品質可能有所差異；最差也是相關科技已經在研發推廣階段，絕不至於因為外資企業突然退出而缺乏替代產品，進而威脅糧食生產」。
張宗毅認為，在滿分100的情況下，能給出農業機械設備領域高達70分的高分，但他坦言，在農業機械專用傳感器、專用晶片等個別項目，國產產品可靠性、穩定性等方面仍然存在不及外資產品的情况。
張宗毅認為，在滿分100的情況下，能給出農業機械設備領域高達70分的高分，但他坦言，在傳感器等個別項目，中國的農業機械設備仍不夠穩定。
主要目標已經達成：但部分技術仍有不足
張宗毅提到，根據2015年提出的《中國製造2025》，中國農業機械設備發展現在已經達到當初設立的目標：「在糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰略性經濟作物的育、育、耕種、管、收、運、儲等主要環節，使用先進農機裝備，然後加大發展大型拖拉機及複式作業機具，大型高效收割機等高端農業裝備機，關鍵核心部件，提高農機裝備信息信息收集、智能決策和精準作業能力。」
張宗毅給出了一個關鍵的數據：「2023年全國的所有農作物的耕種收綜合機械化率74.29%，其中三大主糧水稻、小麥、玉米綜合機械化水平都在90%左右，其中小麥是98.04%，水稻是96.05%，玉米是81.93%。」
張宗毅指出，農業機械化的國產化率是從農機購置補貼系統得出，符合市場應用的實際情況，「銷售數據可以看出來，國產的東西基本都在90%以上，除了個別的比如像插秧機可能還在80%左右，絕大部分品類的農機90%以上由內資企業生產，我覺得國產化率還是挺高的，不會出現哪天這些外資企業離開了，我們突然就什麼都幹不了的情況。」，
張宗毅也介紹，過去中國的農機設備曾仰賴美國和日本企業，「例如2000到2010年這期間，我們市場上的水稻收割機主要是久保田、洋馬這樣的日本企業，插秧機也基本上是日本的企業，但近年這些日本企業的市佔率快速下滑。國內的企業的市場佔有率已經有80%以上。」
不過，張宗毅也表示，專用傳感器和專用晶片領域，中國技術層面仍有不足，「一些專用傳感器，我們也能造出來，但是可能它的穩定性，它的使用的時間還需要提升；大馬力農機使用的無級變速器（又稱無段自動變速器）我們造不好，主要是其中的液壓泵部分我們造不好。國內就換了一個賽道，把液壓的部分變成電機，發明了大馬力混合動力無級變速器，使用效果比不比原先的液壓機械無級變速器效果差」。
2023年全國的所有農作物的耕種收綜合機械化率74.29%，國產的東西基本都在90%以上，不會說是出現哪天外資企業離開了，我們突然就什麼都幹不了的情況。
新疆採棉機曾仰賴美國 國產採棉機成功逆襲
另外，張宗毅也特別提到新疆棉採機的情況，過去棉採機高度仰賴美國農業機械龍頭約翰迪爾（John Deere，強鹿，又稱約翰迪鹿）採棉機，但是後來約翰迪爾不再大量販售採棉機給中國，國產採棉機也迅速替代市場。
張宗毅指出，現在國產國產的採棉機在新疆市場佔有率80%以上，「以前純粹全部是約翰迪爾一家在賣，但他們只要敢退出，我們就敢進入，就像蘋果和華為之間的關係，只要蘋果願意退出，願意退讓這個市場，我們國產產品就能迅速替代它們進入這個市場。」
據瞭解，根據機採棉主要所在地新疆的農機購置補貼系統，國產採棉機在2015年才開始崛起，只用了三年時間，到了2018年，國產採棉機包括新疆缽施然、山東天鵝棉業機械、江蘇沃得、星光農機等品牌的銷量相加首次超越了約翰迪爾等外國的品牌。
值得關注的是，中國國產採棉機不僅佔領國內市場，而且開始向海外市場反攻。2022年，中國向烏茲別克斯坦出口了54台四行箱式採棉機，實現國產採棉機的最大規模的出口和最大單筆交易金額。
國產採棉機現在市場佔有率達80%以上，他們只要敢退出，我們就敢進入；就像蘋果和華為之間的關係，只要蘋果願意退出，願意退讓這個市場，我們國產迅速的就能替代這個市場。
美國大型農機發展超前？中國特有「小地主大佃戶」
許多外媒關注，中國在農業機械尤其大型農業機械設備發展相對滯後。張宗毅也提到，美國的農地規模大，而中國則是在傳統農業轉到現代農業的過程，近幾年開始有了變化。
張宗毅介紹，目前人均來看，中國的耕地面積仍然是比較少的，「約10畝左右（15畝等於1公頃）的耕地，但是很多小農戶老齡化嚴重，逐漸喪失勞動能力，，就會把地流轉給一些種糧大戶，這些種糧大戶就會比較大的經營規模」，這些種糧大戶就會比較大規模的經營」，這也形成了中國特有的「小地主大佃戶」的情況，「每個省份的土地流轉率不一樣，東部流轉率就很高，但西部可能只有30、40%，而江蘇有部分地區則可以達到80%以上」。
張宗毅進一步說明，一方面是通過這種土地流轉來實現規模經營，另外一方面通過服務來實現這種規模經營，「農機跨區工作、農機全程託管等社會化服務模式創新適配『大國小農』基本國情，現時已形成全球最大農機服務市場，2023年中國農機跨縣域工作面積達3億畝，農機專業合作社工作面積近10億畝，農機全程託管服務面積達5億畝。隨著我們農業勞動力的這種減量化和老齡化趨勢加劇，未來農業機械化水平發展將會加快」。
張宗毅也提到，因此用美國和西方的觀點去看中國的農業機械設備是有偏見的。例如有分析指中國農業機械設備未走向高端，他認為應該要先定義什麼是高端，「比如說我們300馬力以上的拖拉機，目前可能銷量多的可能還是主要是約翰迪爾、凱森、紐荷蘭這些美國企業，但這些拖拉機銷量和應用本身就不多。」
他提到，中國南方根本就不太適合這種超大馬力的農機，應用主要在新疆兵團，黑龍江等地方，農場規模達幾萬畝、上萬畝的地方，過去這塊領域確實由美國企業佔據市場，「但是目前這些高端市場正逐漸被往高端發展的國產農機取代，正在擠壓他們的空間」。
人均來看，中國的耕地面積仍然是比較少的，但是農民年齡大無法種地，就會把地流轉流轉給一些種糧大戶，這些種糧大戶就會比較大規模的經營，這也形成了中國特有的「小地主大佃戶」的情況。
大疆農用無人機世界第一 肯「創新」企業正迎來新的機會
張宗毅提到，中國雖然沒有像約翰迪爾這樣的大型知名企業，但已經出現不少農機企業，而在經濟下行、農機市場整體低迷的情況下，創新企業具有更大的韌性。
根據江蘇大學中國農業裝備產業發展研究院製作的「中國農機企業創新能力50強」(2025)榜單，2024年，在市場整體銷售額下降17.33%的背景下，兩年均入榜企業銷售總額佔全行業銷售總額的比例由上一年的46.40%增加到52.71%，銷售總額絕對值下降幅度僅6.09%遠低於全行業的17.33%，同時2025年新入榜15家企業表現也較為優異，其2024年銷售總額比上一年僅下降2.59%。
上述數據證明，農機企業走創新路能在經濟低靡的情況下走出一片天。另外，張宗毅也提到，近年來越來越多企業重視研發，包括江蘇大學也和江蘇沃德農機合作產出收割機，產學合作下，也為未來的農機領域培育出新的人才。
張宗毅表示，「江蘇沃德的水稻收割機的市場排名第一的企業，另外像深圳大疆和廣州極飛的農用無人機在世界都位於前列的，分佔世界排名的第一和第三。」
此外，張宗毅也介紹，中國知名的農機品牌山東濰柴雷沃，生產拖拉機、小麥收割機、玉米收割機、油菜收割機、花生收割機；生產北斗導航輔助駕駛系統的，則有如上海華測導航，豐疆智能、上海聯適等中國企業；大米色選機和大米品質檢測設備，也有相關企業如合肥美亞光電、安徽中科光電等。
張宗毅強調，「中國可以生產32大類72小類4000多種農機產品，且沒有市場完全被外資企業佔領的情況。」
曾有分析指，中國政策對於農機設備的研發補貼不足。張宗毅則表示，對比《中國製造2025》其他領域，農機這個行業它比較小，「它的產值比如說可能就3000多億，它的利利潤只有200、300億還不如貴州茅台一家公司的利潤。」
張宗毅表示，如果比較中美兩國的農機頭部企業規模確實有差，「相對約翰迪爾他們可能是100多億美元的銷售額，我們的頭部企業銷售額只有100多億人民幣，但是我們中小企業多，我們的農機中小企業數量超越美國。」
10年後中國農機不可能還在追趕，10年後我們要從追趕走向引領，從追趕式的這種創新走向引領式的創新。
農機發展未來三重點：追趕技術、空白領域技術和前瞻技術
針對農業機械設備下一階段的發展目標，張宗毅指出，自己把農業機械設備方面的領域分成三塊；第一塊是與歐美有技術差距的，就是要追趕的技術，晶片包括一些農機專用傳感器、晶片，主要是它的可靠性、穩定性、工藝這些方面，「還有農機整機的工藝材料方面我們需要去加強」。
第二塊就是空白領域，例如歐美人不太吃的花椒，相關種植、收穫的農業機械設備就沒有太多可以借鑑西方的地方，因此稱之為「空白領域」。
第三部分是前瞻技術，他舉例，例如現在AI的進步很快，如何把AI和農業機械的結合，讓農機更加智能化。他指出，「AI和農機的結合，歐美的起跑線可能與中國差不多」，他認為，這三塊的技術是下一階段中國農機要努力的方向。
張宗毅提到，「10年後我們不可能還在追趕，10年後我們要從追趕走向引領，從追趕式的這種創新模式走向引領式的創新。」
關稅戰影響農機出口？專家：對美貿易順差
針對農業機械設備會否受中美關稅戰的影響，張宗毅提到，事實上中國農業機械設備對美貿易是順差的。
2023年的中國農機設備進出口總額是152.7億美元，農機出口是132.7億美元，農機進口是19.9億美元，「整體來說我們是貿易順差的一個情況」。張宗毅分析，順差的部分應是在農機零部件，「很多零部件是從我們這生產好了，出口給他們的，他們拿回去組裝。」