中國製造2025︱農業機械是最差領域？專家：發展被低估，仍有不足

《中國製造2025》為2015到2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域，其中農業機械設備是其中一樣領域。比起新能源車、機械人的亮眼成績，農業機械的評價卻多是「未達目標」。



美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的報告就提到，中國在農業機械領域的目標尚未實現，表現出多方面的不足，例如中國未能培育出具有國際競爭力的農業機械製造商，更稱「與其他製造業領域的卓越表現形成鮮明對比，顯示出農業機械行業的特殊困境。」



《香港01》採訪江蘇大學中國農業裝備產業發展研究院副院長、研究員張宗毅，從中國農業裝備產業專家的角度來分析2015年至今中國農業機械設備發展的情況。



他認為，農業機械設備這十年來的發展被低估，並非如外界所稱的「發展不如預期」。他指出，中國已經可以生產32大類72小類4000多種農機產品，且沒有任何農業生產裝備細分市場完全是被外資企業佔領的，「即使對於部分高端產品，我們也並非沒有技術儲備，幾乎都有生產替代產品的同類企業，只是品質可能有所差異；最差也是相關科技已經在研發推廣階段，絕不至於因為外資企業突然退出而缺乏替代產品，進而威脅糧食生產」。



張宗毅認為，在滿分100的情況下，能給出農業機械設備領域高達70分的高分，但他坦言，在農業機械專用傳感器、專用晶片等個別項目，國產產品可靠性、穩定性等方面仍然存在不及外資產品的情况。



張宗毅認為，在滿分100的情況下，能給出農業機械設備領域高達70分的高分，但他坦言，在傳感器等個別項目，中國的農業機械設備仍不夠穩定。

鴨山市的黑龍江北大荒農業股份有限公司友誼分公司，工作人員在維護無人駕駛插秧機智能系統。（新華社）

主要目標已經達成：但部分技術仍有不足

張宗毅提到，根據2015年提出的《中國製造2025》，中國農業機械設備發展現在已經達到當初設立的目標：「在糧、棉、油、糖等大宗糧食和戰略性經濟作物的育、育、耕種、管、收、運、儲等主要環節，使用先進農機裝備，然後加大發展大型拖拉機及複式作業機具，大型高效收割機等高端農業裝備機，關鍵核心部件，提高農機裝備信息信息收集、智能決策和精準作業能力。」

張宗毅給出了一個關鍵的數據：「2023年全國的所有農作物的耕種收綜合機械化率74.29%，其中三大主糧水稻、小麥、玉米綜合機械化水平都在90%左右，其中小麥是98.04%，水稻是96.05%，玉米是81.93%。」

3月19日，在山東省棗莊市市中區稅郭鎮三屯村，農機手駕駛農機在田間為小麥噴施葉面肥。（新華社）

張宗毅指出，農業機械化的國產化率是從農機購置補貼系統得出，符合市場應用的實際情況，「銷售數據可以看出來，國產的東西基本都在90%以上，除了個別的比如像插秧機可能還在80%左右，絕大部分品類的農機90%以上由內資企業生產，我覺得國產化率還是挺高的，不會出現哪天這些外資企業離開了，我們突然就什麼都幹不了的情況。」，

張宗毅也介紹，過去中國的農機設備曾仰賴美國和日本企業，「例如2000到2010年這期間，我們市場上的水稻收割機主要是久保田、洋馬這樣的日本企業，插秧機也基本上是日本的企業，但近年這些日本企業的市佔率快速下滑。國內的企業的市場佔有率已經有80%以上。」

不過，張宗毅也表示，專用傳感器和專用晶片領域，中國技術層面仍有不足，「一些專用傳感器，我們也能造出來，但是可能它的穩定性，它的使用的時間還需要提升；大馬力農機使用的無級變速器（又稱無段自動變速器）我們造不好，主要是其中的液壓泵部分我們造不好。國內就換了一個賽道，把液壓的部分變成電機，發明了大馬力混合動力無級變速器，使用效果比不比原先的液壓機械無級變速器效果差」。

2023年全國的所有農作物的耕種收綜合機械化率74.29%，國產的東西基本都在90%以上，不會說是出現哪天外資企業離開了，我們突然就什麼都幹不了的情況。

新疆採棉機曾仰賴美國 國產採棉機成功逆襲

另外，張宗毅也特別提到新疆棉採機的情況，過去棉採機高度仰賴美國農業機械龍頭約翰迪爾（John Deere，強鹿，又稱約翰迪鹿）採棉機，但是後來約翰迪爾不再大量販售採棉機給中國，國產採棉機也迅速替代市場。

美國農業機械龍頭約翰迪爾曾制霸採棉機市場。（網站截圖）

張宗毅指出，現在國產國產的採棉機在新疆市場佔有率80%以上，「以前純粹全部是約翰迪爾一家在賣，但他們只要敢退出，我們就敢進入，就像蘋果和華為之間的關係，只要蘋果願意退出，願意退讓這個市場，我們國產產品就能迅速替代它們進入這個市場。」

據瞭解，根據機採棉主要所在地新疆的農機購置補貼系統，國產採棉機在2015年才開始崛起，只用了三年時間，到了2018年，國產採棉機包括新疆缽施然、山東天鵝棉業機械、江蘇沃得、星光農機等品牌的銷量相加首次超越了約翰迪爾等外國的品牌。

2024年在新疆阿瓦提縣，一台大型採棉機在棉田裡作業（無人機拍攝）。（新華社）

值得關注的是，中國國產採棉機不僅佔領國內市場，而且開始向海外市場反攻。2022年，中國向烏茲別克斯坦出口了54台四行箱式採棉機，實現國產採棉機的最大規模的出口和最大單筆交易金額。

國產採棉機現在市場佔有率達80%以上，他們只要敢退出，我們就敢進入；就像蘋果和華為之間的關係，只要蘋果願意退出，願意退讓這個市場，我們國產迅速的就能替代這個市場。

美國大型農機發展超前？中國特有「小地主大佃戶」

許多外媒關注，中國在農業機械尤其大型農業機械設備發展相對滯後。張宗毅也提到，美國的農地規模大，而中國則是在傳統農業轉到現代農業的過程，近幾年開始有了變化。

張宗毅介紹，目前人均來看，中國的耕地面積仍然是比較少的，「約10畝左右（15畝等於1公頃）的耕地，但是很多小農戶老齡化嚴重，逐漸喪失勞動能力，，就會把地流轉給一些種糧大戶，這些種糧大戶就會比較大的經營規模」，這些種糧大戶就會比較大規模的經營」，這也形成了中國特有的「小地主大佃戶」的情況，「每個省份的土地流轉率不一樣，東部流轉率就很高，但西部可能只有30、40%，而江蘇有部分地區則可以達到80%以上」。

張宗毅進一步說明，一方面是通過這種土地流轉來實現規模經營，另外一方面通過服務來實現這種規模經營，「農機跨區工作、農機全程託管等社會化服務模式創新適配『大國小農』基本國情，現時已形成全球最大農機服務市場，2023年中國農機跨縣域工作面積達3億畝，農機專業合作社工作面積近10億畝，農機全程託管服務面積達5億畝。隨著我們農業勞動力的這種減量化和老齡化趨勢加劇，未來農業機械化水平發展將會加快」。

中美農業機械化對比圖（AI整理繪製)

張宗毅也提到，因此用美國和西方的觀點去看中國的農業機械設備是有偏見的。例如有分析指中國農業機械設備未走向高端，他認為應該要先定義什麼是高端，「比如說我們300馬力以上的拖拉機，目前可能銷量多的可能還是主要是約翰迪爾、凱森、紐荷蘭這些美國企業，但這些拖拉機銷量和應用本身就不多。」

他提到，中國南方根本就不太適合這種超大馬力的農機，應用主要在新疆兵團，黑龍江等地方，農場規模達幾萬畝、上萬畝的地方，過去這塊領域確實由美國企業佔據市場，「但是目前這些高端市場正逐漸被往高端發展的國產農機取代，正在擠壓他們的空間」。

人均來看，中國的耕地面積仍然是比較少的，但是農民年齡大無法種地，就會把地流轉流轉給一些種糧大戶，這些種糧大戶就會比較大規模的經營，這也形成了中國特有的「小地主大佃戶」的情況。

2025年3月19日，在重慶市永川區仙龍鎮雙星村智能育秧基地，技術人員在育秧育苗區查看秧苗的生長情況。（新華社）

大疆農用無人機世界第一 肯「創新」企業正迎來新的機會

張宗毅提到，中國雖然沒有像約翰迪爾這樣的大型知名企業，但已經出現不少農機企業，而在經濟下行、農機市場整體低迷的情況下，創新企業具有更大的韌性。

根據江蘇大學中國農業裝備產業發展研究院製作的「中國農機企業創新能力50強」(2025)榜單，2024年，在市場整體銷售額下降17.33%的背景下，兩年均入榜企業銷售總額佔全行業銷售總額的比例由上一年的46.40%增加到52.71%，銷售總額絕對值下降幅度僅6.09%遠低於全行業的17.33%，同時2025年新入榜15家企業表現也較為優異，其2024年銷售總額比上一年僅下降2.59%。

中國農機企業創新能力50強榜單。

上述數據證明，農機企業走創新路能在經濟低靡的情況下走出一片天。另外，張宗毅也提到，近年來越來越多企業重視研發，包括江蘇大學也和江蘇沃德農機合作產出收割機，產學合作下，也為未來的農機領域培育出新的人才。

張宗毅表示，「江蘇沃德的水稻收割機的市場排名第一的企業，另外像深圳大疆和廣州極飛的農用無人機在世界都位於前列的，分佔世界排名的第一和第三。」

此外，張宗毅也介紹，中國知名的農機品牌山東濰柴雷沃，生產拖拉機、小麥收割機、玉米收割機、油菜收割機、花生收割機；生產北斗導航輔助駕駛系統的，則有如上海華測導航，豐疆智能、上海聯適等中國企業；大米色選機和大米品質檢測設備，也有相關企業如合肥美亞光電、安徽中科光電等。

張宗毅強調，「中國可以生產32大類72小類4000多種農機產品，且沒有市場完全被外資企業佔領的情況。」

2月19日，工人在位於濰坊市的濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司組裝生產農機設備。（新華社）

曾有分析指，中國政策對於農機設備的研發補貼不足。張宗毅則表示，對比《中國製造2025》其他領域，農機這個行業它比較小，「它的產值比如說可能就3000多億，它的利利潤只有200、300億還不如貴州茅台一家公司的利潤。」

張宗毅表示，如果比較中美兩國的農機頭部企業規模確實有差，「相對約翰迪爾他們可能是100多億美元的銷售額，我們的頭部企業銷售額只有100多億人民幣，但是我們中小企業多，我們的農機中小企業數量超越美國。」

10年後中國農機不可能還在追趕，10年後我們要從追趕走向引領，從追趕式的這種創新走向引領式的創新。

內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗中化農業MAP侯家營子示範農場，配備了北斗導航系統的農機在田間作業（無人機照片）。（新華社）

農機發展未來三重點：追趕技術、空白領域技術和前瞻技術

針對農業機械設備下一階段的發展目標，張宗毅指出，自己把農業機械設備方面的領域分成三塊；第一塊是與歐美有技術差距的，就是要追趕的技術，晶片包括一些農機專用傳感器、晶片，主要是它的可靠性、穩定性、工藝這些方面，「還有農機整機的工藝材料方面我們需要去加強」。

第二塊就是空白領域，例如歐美人不太吃的花椒，相關種植、收穫的農業機械設備就沒有太多可以借鑑西方的地方，因此稱之為「空白領域」。

第三部分是前瞻技術，他舉例，例如現在AI的進步很快，如何把AI和農業機械的結合，讓農機更加智能化。他指出，「AI和農機的結合，歐美的起跑線可能與中國差不多」，他認為，這三塊的技術是下一階段中國農機要努力的方向。

張宗毅提到，「10年後我們不可能還在追趕，10年後我們要從追趕走向引領，從追趕式的這種創新模式走向引領式的創新。」

關稅戰影響農機出口？專家：對美貿易順差

針對農業機械設備會否受中美關稅戰的影響，張宗毅提到，事實上中國農業機械設備對美貿易是順差的。

2023年的中國農機設備進出口總額是152.7億美元，農機出口是132.7億美元，農機進口是19.9億美元，「整體來說我們是貿易順差的一個情況」。張宗毅分析，順差的部分應是在農機零部件，「很多零部件是從我們這生產好了，出口給他們的，他們拿回去組裝。」