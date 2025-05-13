專訪王文｜《中國製造2025》打90分以上　中國已無須「多做少說」

十年前，中國推出「製造強國」戰略的首個十年綱領——《中國製造2025》，旨在提升中國工業的製造能力，擺脱「世界工廠」的角色，從勞動密集型的「車間」發展成為技術密集型、附加值更高的製造業強國。十年後，該戰略綱領到了「驗收」成果的時間節點。



日前，圍繞《中國製造2025》，《香港01》專訪了中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文。今年3月，王文所在的人大重陽曾對外發布《十年躍遷：美國各界評估「中國製造2025」的文獻總結及「製造強國」的未來展望》智庫報告，這也是國內首份圍繞《中國製造2025》展開的報告。



香港01：今年是《中國製造2025》的收官之年，從去年開始政界、智庫、媒體和行業都在不同程度覆盤，以及給《中國製造2025》打分，魯比奧去年的報告中說《中國製造2025》提出的十大高科技領域中，唯一未達成目標的是農業機械。中國金融四十人論壇學術顧問、重慶市前市長黃奇帆在今年的博鰲論壇上總結了五大成就。《南華早報》認為該戰略目標完成度達到86%。以你的研究和觀察，《中國製造2025》完成度如何？如果打分，應該打多少分？

王文：整體而言，《中國製造2025》的目標已基本達成，完成度可以給出非常高的評價。參考《南華早報》去年提出的86%這一數字，結合當前第一階段即將收官的節點，中國製造業在重點領域的進展實際上已進一步提升。從個人角度，我認為若以戰略設定和實際成效衡量，可以打到90分以上。過去十年，中國在高鐵、電動汽車、光伏、機器人等領域實現跨越式突破，充分驗證了政府引導與市場機制協同發力的有效性。《中國製造2025》作為轉型升級的綱領性戰略，發揮了重要的制度引導和資源整合作用。當然，若以全球頂尖水平為標準衡量，中國製造在先進晶片、核心基礎軟件、航空航天關鍵零部件等方面，仍與德國、日本、美國等製造強國存在一定差距。尤其在關鍵核心技術攻關、標準體系完善、知識產權保護等方面，需要在未來持續加大投入和深化佈局。因此，總體上可以說，《中國製造2025》完成度優異，但仍需持續投入。

「中國製造2025」美國評估引用文獻彙總。（人大重陽）

香港01：根據《中國製造2025》規劃，中國計劃通過「三步走」實現製造強國的戰略目標：第一步，到2025年邁入製造強國行列；第二步，到2035年製造業整體達到世界製造強國陣營中等水平；第三步，到建國百年時，更加鞏固製造業國家地位，綜合實力進入世界製造強國前列。今年《中國製造2025》走完了第一步，接下來會怎麼走？有分析認為，中國接着還會推出新的十年計劃，但繼續只做不說或多做少說，以免再招美國猜疑，對此你怎麼看？

王文：從當前節點來看，邁向2035年的製造強國進程將以現有成果為基礎，深度結合新一輪科技革命和產業變革，持續推進高端製造發展。總體上，中國未來的產業政策將更加註重內外協調、科技賦能與結構升級的系統性協同。一方面，政策導向將從傳統的產業「扶持式」干預，轉向以制度生態優化為主，通過營商環境改革、創新鏈完善和人才機制升級，為企業創新提供更強的長期支撐。另一方面，科技將成為核心抓手，中國將以智能製造為牽引，着力突破航空航天、生物技術、新材料、高端晶片等關鍵領域，強化基礎研究與產業化轉化的深度融合。同時，中國將進一步增強制造業內循環韌性，推動「兩頭向內」的供需結構重構，並以更加積極的姿態拓展「走出去」戰略，重塑全球製造業佈局，實現從「追趕型工業政策」向「引領型產業戰略」的過渡。

至於是否繼續推出新十年計劃並低調推進，我認為，隨着中國製造業實力的顯著提升，中國已無須刻意「多做少說」。2024年，中國製造業增加值佔全球比重達28%，新能源汽車、集成電路、工業機器人產量持續領跑，綜合競爭力不斷上升。未來，中國有底氣以更加自信、開放的方式，堅定推進製造強國建設，無需迴避外界關注。

香港01：人大重陽今年3月份推出首份智庫報告《十年躍遷：美國各界評估「中國製造2025」的文獻總結及「製造強國」的未來展望》，報告最後一部分建議，中國應更加自信推進製造強國進程，輿論上，要主動構建國際話語體系，積極回應敏感議題，引領全球製造業討論，掌握議題主動權。根據我們與內地學界包括商務部相關研究人員的溝通，似乎迴避談這一問題的居多。而從世界主流媒體對《中國製造2025》的報道來看，整體上對該戰略評價都很高。中國是否正在丟掉借《中國製造2025》構建國際話語體系、引領全球製造業討論的絕佳機會？

王文：我們確實需要更加主動地把握藉助《中國製造2025》構建國際話語體系的機會。當前的國際環境與戰略起點，與十年前已不可同日而語。過去，我們對外低調，主要是因製造業基礎仍在夯實，面臨技術封鎖時存在一定脆弱性。但如今，中國製造業已形成強大體系基礎，不僅經受住了外部衝擊，而且在多個領域達到乃至引領全球，完全有底氣主動發聲。

「中國製造2025」戰略成為華府眼中釘。（資料圖片／視覺中國）

事實上，即便我們不談，西方社會也未曾停止對《中國製造2025》的關注與評議。2024年12月，美國國會研究服務部發布了《中國製造2025與產業政策：國會面臨的問題》報告，今年2月美中經濟與安全評估委員會又專門就「中國製造2025」舉行聽證會，持續審視中美製造業競爭態勢。這意味着，國際關注與討論客觀存在，並不會因我們的低調而消失。

因此，中國應以更加自信的姿態講述自身製造業發展的成績與經驗，及時回應產能過剩、補貼發展等爭議性議題，主動提出製造業發展的新議程，通過理論總結與經驗分享，引領全球製造業討論，牢牢掌握國際話語權，塑造有利於中國製造持續發展的外部環境。

香港01：進入21世紀，製造業面臨着全球產業結構調整帶來的機遇和挑戰。特別是2008年金融危機之後，各國政府為了尋找促進經濟增長的新出路，開始重新重視製造業。比如美國2012年2月發布《先進製造業國家戰略計劃》，德國2013年4月推出《德國工業4.0戰略》，日本相繼提出物聯網和機器人戰略。時任工信部長苗圩表示，《中國製造2025》意味着到2025年，中國製造業水平接近德國、日本實現工業化時的製造強國水平，基本實現工業化，進入世界製造業強國第二方陣。與美國、日本、德國相比，中國目前在工業4.0中處於什麼位階？相較於《中國製造2025》的高關注度，其他國家的戰略為何被提及的並不多了？

王文：整體來看，中國目前已實現從追趕到並跑，甚至在部分領域實現了局部領先。過去，中國製造業曾長期落後於德國、美國、日本等傳統制造強國，但近年來在數字化、智能化轉型中實現了顯著躍升。隨着新能源汽車、軌道交通、通信技術、光伏等領域的快速突破，中國製造在部分領域已形成全球領先優勢，工業機器人和智能製造系統也在加速賦能製造業轉型。2024年，中國全社會研發經費總量達到3.6萬億元，穩居世界第二位，基礎研究投入持續增加，體現出強勁的自主創新動力。

相比之下，德國依託精密製造，美國以訊息技術和高端裝備見長，日本在機器人和材料領域保持優勢，但整體制造業規模和增長勢頭已難以與中國比肩。《中國製造2025》之所以在國際社會引發更高關注，不僅是因為「中國製造」重塑製造體系的外溢效應，更是因為中國在高精尖領域的追趕速度遠超國際預期，對傳統制造格局形成了直接而迅速的衝擊。

中國製造2025是中美矛盾中的一大關鍵議題。（視覺中國）

香港01：4月初特朗普發起全球關稅戰，經過幾輪反覆最終中美雙方各自加徵的關稅均達到驚人的數字。在總結《中國製造2025》時，很多分析認為美國因素助推了中國製造2025。在你看來，美國這一外部因素在中國製造2025中發揮了多大的作用？隨着特朗普第二任期開啟，尤其是關稅戰，將如何影響中國製造2025的中遠期目標？

王文：特朗普政府在第一個任期內對「中國製造2025」發起系統性打壓，反而在一定程度上加速了中國自主創新和高端製造突破的步伐，強化了製造業發展的自主性和韌性。從產業層面來看，美國的遏制與制裁使中國更加重視核心技術攻關與產業鏈自主可控，「倒逼」新一輪科技進步與產業升級。

隨着特朗普第二任期開啟，關稅戰和單邊主義政策仍將對中美製造業互動構成複雜影響，但整體來看，中國製造業已具備強大的獨立發展能力。近年來，中國製造業對外直接投資持續增長，在東南亞、非洲、拉美等新興市場加速佈局，同時也在積極拓展中歐新能源合作等多元化發展路徑。從最新消息來看，4月10日，歐盟委員會發言人表示，歐盟與中國已同意為中國製造的電動汽車設定最低價格，以取消原計劃在2024年徵收的關稅，這一協議為中歐新能源領域合作創造了新的空間。總體而言，隨着對美依賴度下降與全球佈局優化，中國製造業在中長期內仍將保持穩健發展的趨勢。