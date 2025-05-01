DeepSeek R2擬五月登場　傳全面採用華為昇騰910B晶片取代NVIDIA

在中美科技戰白熱化之際，中國AI新星「深度求索」（DeepSeek）再傳有重大突破。市場消息透露，DeepSeek將於5月推出升級版大模型「DeepSeek R2」，不僅在技術上超越前代R1，更重要的是訓練全程將不再依賴NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）晶片，改為全面採用華為昇騰910B（Ascend 910B）晶片集群。



內媒《快科技》4月30日報道，DeepSeek R2將採用更先進的混合專家模型（MoE），總參數量預計達到1.2萬億，較前代R1的6710億幾乎翻倍。相較OpenAI的GPT-4，其單位推理成本大幅降低達97.4%，輸入每百萬字元僅需0.07美元，輸出則為0.27美元。

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

市場分析認為，這項突破將大幅減少中國對美國高端AI晶片的依賴，並可能衝擊NVIDIA的市場地位。今年初，DeepSeek R1問世曾一度撼動美國AI圈，甚至引發NVIDIA股價短暫下挫，顯示其對市場信心的影響不容小覷。

2025年1月30日，美國眾議院指出中國DeepSeek（深度求索）推出的一款複雜AI模型使用了大量NvidiaH800晶片。（Reuters）

據悉，R2大模型的規模與OpenAI的GPT-4 Turbo及Google的Gemini 2.0 Pro相當，並將結合更智能化的門控網絡層（Gating Network），以優化高負載推理任務的效能。

報道援引消息人士說法透露，R2訓練全程未使用任何NVIDIAGPU，而是完全建構於華為昇騰910B晶片平台，在FP16精度下的集群計算性能達512 PetaFLOPS，晶片利用率高達82%，整體性能約等於NVIDIA上一代A100集群的91%。

2019年，華為推出的AI芯片「昇騰910」，號稱算力最強的CPU。（視覺中國）

報道指出，華為也同步推進昇騰910C晶片的量產進程，以進一步強化中國本土AI晶片供應能力。若R2如預期般性能強悍且成本低廉，將可能引發業界對AI基礎設施需求的重新評估。