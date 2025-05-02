大連飛貴陽耗15小時、歷經6機場3次備降成中國巡迴　山航：難理賠

內地「五一」假期出遊高峰傳出航班延誤風波。山東航空一班原定由大連飛往貴陽的SC8041航班，因受強對流天氣影響，途中三度備降、經歷多達六個機場，原本僅需約五小時的航程最終耗時超過15小時才抵達目的地，班機延誤逾12小時，引發乘客不滿。但航空公司表示，此次延誤屬天氣因素導致，為不可抗力，依規定「沒有現金補償」。



近年來，山東航空亦因超高準點率等因素，被網民戲稱為「閃電航空」、「中國俄航」。（微博@山東航空）

內媒《澎湃新聞》報道，該班SC8041航班原計劃於4月30日17時自大連起飛，經停濟南，最終於當晚21時55分抵達貴陽。然而實際情況遠超預期，航班在起飛後首次因天氣轉降臨沂，隨後再轉飛南京。直至5月1日凌晨2時，才安全抵達濟南。

凌晨2時52分，濟南起飛後前往貴陽，但再度遇上貴陽機場突發低雲，未能落地，航班再次備降至重慶。最終，航班於5月1日上午10時17分才成功降落貴陽龍洞堡機場。航程共耗時逾15小時，期間歷經大連、臨沂、南京、濟南、重慶、貴陽共六座機場。

山東航空SC8041班機三次備降，經歷六個機場，最後延誤12個小時才到達目的地。（南方都市報）

航班延誤在網上引發關注。有氣象博主「中國氣象愛好者」在微博發文稱，「大連-濟南-貴陽，最後飛成大連-臨沂-南京-濟南-重慶-貴陽，經歷6個機場三次備降」。

對此，山東航空5月1日下午在微博帳號發表聲明，說明SC8041航班情況。聲明指出，4月30日，受強對流天氣影響，造成濟南機場多個進港航班備降。其中山東航空公司SC8041航班（大連-濟南-貴陽）備降並長時間延誤。對因此受影響的所有旅客，深表歉意。

山東航空近年被戲稱為「閃電航空」、「中國俄航」等。（微博@山東航空）

聲明強調，公司始終遵循安全第一的原則，嚴格遵守民航規章和運行標準。對航班備降和延誤給旅客行程帶來的不便再次深表歉意。根據山東航空客服說法，因航班延誤係受天氣影響，屬於不可抗力情況，「依規定沒有現金補償」。