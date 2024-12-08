被譽「中國俄航」！遭遇瀋陽大雪　山東航空航班仍提前20分鐘到達

山東航空（簡稱「山航」）憑藉超高準點率等因素，一直被網民戲稱為「閃電航空」、「中國俄航」。近日，一架由深圳飛往瀋陽的山航航班，遭遇大雪天氣仍提前20分鐘平穩着陸，引起熱議。



近日，一架由深圳飛往瀋陽的山航航班，遭遇大雪天氣仍提前20分鐘平穩着陸。（九派新聞）

近日，一架由深圳飛往瀋陽的山航航班，遭遇大雪天氣仍提前20分鐘平穩着陸。（九派新聞）

近日，一架由深圳飛往瀋陽的山航航班，遭遇大雪天氣仍提前20分鐘平穩着陸。（九派新聞）

近日，一架由深圳飛往瀋陽的山航航班，遭遇大雪天氣仍提前20分鐘平穩着陸。（九派新聞）

近日，一架由深圳飛往瀋陽的山航航班，遭遇大雪天氣仍提前20分鐘平穩着陸。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，有網民周一（12月2日）發布影片稱，「山航就是這麽猛，瀋陽這麽大的雪還能平穩着陸。」畫面顯示，乘客正在落機，與此同時，瀋陽飄落着大雪，機場地面亦有較厚積雪。

該網民表示，自己乘坐的是，山航從深圳飛往瀋陽途徑煙台的航班，「手機上顯示要過了淩晨12點才到，結果當晚11點40就落地了。」

該網民還說，飛機提前抵達肯定經過一定考量，自己不會太擔心安全問題，「挺厲害的，下次首選還是山航。」

相關話題還登上微博熱搜，引起熱議：

「歐洲有俄航，東方有山航。」

「軍機出身的。反過來想安全感拉滿。」

「塔台：禁止起飛。 機長：收到，徑直起飛！」

「可見軍機飛行員們的24小時全天候訓練是認真的。」

「正常顯示的時間差不多是下完飛機取完行李的時間。」



山東航空近年被戲稱為「閃電航空」、「中國俄航」等。（微博@山東航空）

早前報道，俄羅斯人素來有「戰鬥民族」之稱，而俄羅斯航空的航班，亦因延誤起飛卻能提前到達、無懼惡劣天氣正常起飛等被調侃為有如搭乘「戰鬥機」。

近年來，山航亦因超高準點率等因素，被網民戲稱為「閃電航空」、「中國俄航」等。山航還曾就此發表聲明指，「上述情況偏離客觀，恐致公眾對航空安全的嚴肅性產生認知偏差。」並稱山航始終高度重視安全。