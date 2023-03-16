被戲稱「中國俄航」、「閃電航空」　山東航空：秉持安全第一！

俄羅斯人素來有「戰鬥民族」之稱，而俄羅斯航空的航班，亦因延誤起飛卻能提前到達、無懼惡劣天氣正常起飛等被調侃為有如搭乘「戰鬥機」。

近年來，山東航空亦因超高準點率等因素，被網民戲稱為「閃電航空」、「中國俄航」等。山東航空周三（15日）對此發表聲明指，上述情況偏離客觀，恐致公眾對航空安全的嚴肅性產生認知偏差。



山東航空近年被戲稱為「閃電航空」、「中國俄航」等。（微博@山東航空）

聲明稱，部分網民、自媒體發布傳播以「閃電航空」、「硬核山航」、「中國俄航」為標籤的有關內容，有的屬於網友對山航的偏愛，有的則屬於戲謔調侃。

聲明表示，一些偏離客觀情況的網絡信息大量傳播，恐致公眾對航空安全和航班運行的嚴肅性、嚴謹性產生認知偏差。山東航空不認同不符合客觀事實的網絡內容，倡導文明乘機，共同營造和諧文明的出行環境。

聲明又指，山東航空始終高度重視安全，正確把握安全與發展、安全與效益、安全與正點、安全與服務的關係。將繼續一如既往地秉持「安全第一」管理理念，持續夯實安全基礎，完善安全管理體系，強化安全責任落實。

網民點睇：

「不得不說，山東航空就是厲害。」

「網友搞得山航都不好意思啦。」

「安全飛行500萬小時，安全起落247萬多駕次。」

「我山航就是快。」

「全國準點率是80% 山航是91%。準點率全國各大航空公司榜首。」

