歐洲大停電中國電工意外走紅　僅0.13秒即可極速恢復電力

周一（4月28日），西班牙和葡萄牙遭遇大規模停電，法國局部地區亦受到短暫影響，交通、通訊、醫療等領域一度癱瘓，5000多萬人生活受到影響。

事件引發全球對電力供應穩定性關注的同時，「浙江一位電力工人僅用0.13秒就恢復電力」衝上熱搜，主角是最近獲得「全國勞動模範」榮譽稱號的國網寧波市鄞州區供電公司自動化運維班班長張霽明。



張霽明最近獲得「全國勞動模範」榮譽稱號。（人民日報）

張霽明。（央視）

「浙江一位電力工人僅用0.13秒就恢復電力」衝上熱搜。（人民日報）

綜合內媒報道，針對今次歐洲出現大規模停電，張霽明說，「這種現象在中國不會發生」，在他看來，導致歐洲大停電的原因包括西班牙和葡萄牙的電網是獨島式的，在電網發生故障時，無法從獨島之外的地方引入救急的電源；以及西班牙等國家缺少新能源的有效調控技術手段，一旦極端天氣來臨，會導致電網沒有可用的電源來應對用電負荷。

那麼，中國的電網情況如何？張霽明說，中國電網是全國互聯的，可以全國一盤棋進行電網調度，任何一個局部發生電網失穩的情況，全國都會來支援。

4月7日，寧波市鄞州區姜山鎮出現短時強降雨天氣，伴隨6級左右陣風，導致某10千伏線路發生故障，但並未導致停電。當時，國網寧波市鄞州區供電公司調度指揮中心的故障隔離自癒系統已經自動啟動。從定位到隔離再到恢復，全程自動處理，未影響居民及企業正常用電。這亦是上文提及的「0.13秒恢復電力」的絕技。

2008年，國家電網開始試點上述「自癒系統」，寧波是全國3個試點地區之一，鄞州區作為寧波的「先行區」，當時電網規模大、設備多，張霽明帶領同事連續一個多月試驗後，將系統成功率從77.32%提高到了91.41%。

張霽明團隊隊伍逐漸壯大。（人民日報）

2020年，張霽明團隊攻克設備兼容、信號干擾等難題，完成國內第二套、浙江省內首套「毫秒級」光纖差動分布式全自動FA環網，實現0.13秒極速復電。（人民日報）

2020年，團隊攻克設備兼容、信號干擾等難題，完成國內第二套、浙江省內首套「毫秒級」光纖差動分布式全自動FA環網，實現0.13秒極速復電。

張霽明認為，未來的電網會是一個高度自動化的網絡，專業人士的作用，是事後復盤、對處理策略加以優化，或者在重大決策前，人工再三確認絕對操作無誤。

值得一提的是，張霽明因小時候一場醫療意外，生活在無聲世界裏，只能依靠助聽器與外界溝通。這樣，反而讓他變得更專注、更嚴謹。1999年，張霽明入職鄞州供電公司，逐漸成為同事口中的「活字典」，並從一名檢修工成長為省公司首席專家。他和團隊攻克了許多技術難題，多項成果獲國際國內大獎，其中就包括分布式FA系統。