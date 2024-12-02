婚禮期間突大停電　擾攘40分鐘賓客皆走光　酒店卻撒謊兼不肯賠償

中國河南濟源有一對新人在酒店舉辦婚禮，支付了近2萬元人民幣（約港幣2萬2千元）的訂金，不料在婚禮儀式進行中，卻突然遇上大規模停電，包含新郎、新娘和賓客全不知所措，最後400多位賓客陸續離開，原本夢幻的婚禮就這樣毀了，新人媽媽更因此氣哭：「盼了20多年，孩子這麼開心的一天，臉都丟盡了。」



婚宴舉行期間遇上酒店停電，實在煞風景：（按圖了解）



+ 13

根據《河南電視台》報道，11月26日河南濟源一對新人在一家酒店舉行婚禮，付了19800元人民幣訂金，沒想到婚禮過程進行到一半突然停電，現場漆黑一片，客人被嚇得喧嘩亂叫。

新人家屬表示，原本以為很快就能恢復供電，沒想到等了40多分鐘電才來。但在等待復電的這段期間，400多位賓客早就等得不耐煩，陸續都走了。談及當下，一名新人媽媽被氣哭：「盼了20多年，孩子這麼開心的一天，臉都丟盡了。」不過酒店卻稱只停了10分鐘左右的電，不願給予相關賠償。

對此，北京京師律師事務所律師姚志斗認為，酒店方服務存在瑕疵，造成婚宴效果不佳，根據《民法》相關規定，酒店對於新人方的消費款項應當合理降低。另外，由於婚禮對新人意義重大，可依法向酒店主張精神損害賠償。

不過有內地網友認為：

．「停電10分鐘和40分鐘，兩個說法差距有點大」

．「這麼大的酒店，連個備用電都沒有？」

．「先搞清楚到底停電10分鐘還是40分鐘吧！這代表了酒店的態度，如果真如家長所說是40分鐘而非10分鐘，我支持家長要求精神賠償。不但訂金退回，賠償的金額還要是訂金的雙倍」

．「應變能力太差了，立馬上有氛圍的燭光，更浪漫，起碼彌補錯誤」



延伸閱讀：158cm高內地男相睇5年沒結果 竟與176cm白俄女生邂逅求得真愛

+ 11

延伸閱讀：

東京出現怪盜 中年男假借問路搶眼鏡、住處被搜出51副贓物

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】