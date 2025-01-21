台灣6.4級地震｜台南10多戶冧牆塌天花11人獲救　高雄近7千戶停電

台灣南部周一（1月21日）凌晨發生多次地震，最強烈一次在0時17分，達到6.4級地震，震源位置在嘉義縣政府東南方37.9公里、即嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，屬於極淺層地震，具體災情仍有待點算。台灣南部多處震感強烈，本港天文台亦接獲百名市民稱有震感。



如不計小區域地震，自嘉義6.4級地震起，台灣南部在49分鐘內，至少發生9次4級以上地震，震央包括嘉義縣大埔鄉、台南市楠西區、台南市南化區。連串地震造成零星災情，包括塌房、火警、停電等。不少網民稱地震震感強烈，晚上不敢睡覺。

台南市楠西區多次地震，最強達5級。有10多戶天花及圍牆倒塌，最初傳出3人受困，消防緊急搶救。現場共救出的我人，包括10名大人、1名剛滿月1嬰兒，所幸均為輕傷。當地多個街區停電，許多居民都待在戶外不敢進屋，害怕還有餘震。

嘉義西興村道路坍方50多人受困

嘉義多地傳出災情，西興村受道路坍方影響，對外道路中斷，有10多戶約50多人受困。多家便利店玻璃被震碎、貨架傾倒。不少網民稱，「我的電視獻祭了」、「我家一堆東西掉地上碎了」、「搖到頭都暈了」、「我家牆壁本來就裂了，現在搖到小碎石都掉下來了」。另外，嘉義市世賢路有印刷廠傳出火警，消防緊急救援，火勢已經受控，據報是廠房內壓縮機起火。

高雄那瑪夏等區一度停電，曾有6,923戶受影響，台電即時啟動饋線轉供，隨後已恢復供電。