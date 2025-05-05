華為深圳建廠擬自製7奈米晶片　分析：試圖包辦半導體所有領域

中國科技巨頭華為據悉正在深圳觀瀾地區興建三座先進晶片生產線的工廠，其中一座預計將生產7奈米等級的高階晶片，應用於華為自家智能型手機與AI處理器。這是華為首次嘗試自行生產高階晶片，顯示其意圖挑戰美國與其盟友主導的半導體供應鏈體系。



英媒援引知情人士說法，並結合記者實地走訪與衛星影像資料報道指出，華為自2022年開始在觀瀾建廠，其中一座新廠計畫用於製造7奈米晶片，供應包括智能型手機與昇騰（Ascend）系列AI處理器之用。

另外兩間工廠已於2024年完工，名義上分別由晶片設備商新凱來（Si Carrier）與記憶體晶片製造商昇維旭（Sway Sure）負責營運。不過英媒指出，這兩間公司實際上仍由華為主導營運。儘管華為對外否認與新凱來、昇維旭存在直接聯繫，但知情人士透露，華為透過協助募資、技術支援、共享員工等方式建立合作關係。

2023年6月7日，在中國北京舉行的公共安全展覽會Security China上，工作人員站在華為旗下晶片開發商海思半導體的攤位前。（Reuters）

報道指出，華為的核心目標是希望建立一條自主可控的高端半導體製造鏈，以期未來能在晶片設計與製造技術上，取代包括NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）、艾司摩爾（ASML）、台積電與SK海力士等國際晶片巨擘，進一步支撐中國在AI與高科技領域對抗美國主導地位的戰略部署。

美國半導體分析公司Semi Analysis創辦人巴特爾（Dylan Patel）表示，華為做出了前所未有的努力，從晶圓製造設備到模型構建，希望在中國打造一條龍式AI供應鏈，「我從未見過任何一間公司試圖包辦半導體所有領域」。