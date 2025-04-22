美國高校報告：中國不懼美國制裁　處全球領先地位正主導晶片研究

美國不斷加強對華晶片（內地稱：芯片）出口限制，試圖遏制中國獲取先進半導體。但美國最新研究顯示，中國研究人員已加緊努力，進行大量的基礎研究，目前在晶片設計和製造研究領域處於世界領先地位。



【本文轉載自：觀察者網】



國產芯片被列入內地政府採購名單。（視覺中國）

據香港《南華早報》4月22日報道，美國喬治製造大學安全與新興技術中心（CSET）今年3月份發布的一份報告顯示，在2018年到2023年期間，全球十大晶片研究產出（英文）機構中，有9個是中國機構。同時，有8所中國機構進入高引用率論文數量前十名。

報道稱，CSET新興技術觀測團隊通過對高引用率論文進行「集群分析」後，歸納總結了2018年至2023年期間，全球晶片研究的趨勢和特點，並發表題為「全球晶片研究現狀」的報告。報告發現：

在此期間，全球共發表數十萬篇晶片研究論文，實現穩步增長，但速度低於人工智能（AI）領域；

中國迄今為止發表了最多的晶片研究出版物，論文數量超過接下來三個國家的總和；

中國在晶片出版物引用量方面也處於領先地位，全球有一半的（50%）高引用率文章的作者來自中國；

近期已發表的晶片設計和製造研究成果的增長主要來自中國和印度，而大多數其他國家的研究成果產出實際上隨著時間的推移而減少。



從國別來看，在晶片設計和製造研究領域的領先國家（根據論文總數），前五名依次為中國、美國、印度、日本和韓國；高引用率論文數量排名前五名的國家，分別為中國、美國、韓國、德國和印度。

中國在晶片研究領域居領先地位。（CSET製圖）

從具體機構來看，在晶片設計和製造研究領域的領先組織（根據論文總數），中國前十占九，除排名第三的法國國家科學研究中心外，其他依次為中國科學院、中國科學院大學、電子科技大學、清華大學、南京大學、西安交通大學、華中科技大學、浙江大學和北京大學。

在高引用率論文數量方面，中國機構仍占據主導地位，前十占八，中國科學院、中國科學院大學、清華大學、南京大學、華中科技大學、浙江大學、中國科學技術大學和北京大學依次為前八名。此外，第九名為新加坡國立大學，第十名為法國國家科學研究中心。

美國是僅次於中國的第二大產出國，但沒有任何機構進入發表文章總數或引用次數最多的前十名。

中國機構在論文總數方面，前十占九；在高引用率論文方面，前十占八 CSET制圖

《南華早報》稱，晶片研究是一個中美競爭熱門領域，兩國都試圖在下一代半導體技術領域占據領先地位。美國試圖通過制裁限制中國獲得高端晶片製造工具，阻礙中國先進半導體的生產，但CSET新興技術觀測團隊、報告作者表示，美國可能無法通過出口管制來保持其競爭優勢。

該團隊首席分析師紮卡里·阿諾德告訴《自然》雜志，這項研究主要關製造新興晶片技術而非商業進步，主要考慮公開出版物。他指出，在晶片研究的增長領域，中國在發表論文數量方面處於領先地位。

隨後，《南華早報》逐一分析介紹了中國頂尖晶片研究機構，及其主要研究成果。

中國科學院無論是論文總數還是論文高引用率，均位榜首。在此期間，該機構發表了14300多篇與晶片相關的論文，其中3400多篇為高引用率文章，神經形態計算和碳基微晶片為主要研究領域之一。

中國科學院大學在論文總數和論文高引用率榜單中，均位居第二。該機構在神經形態計算和設備、石墨烯材料結構分析等領域成果斐然。

清華大學共發表了近4650篇論文，高引用率論文達1280篇。2023年，清華大學團隊研制出新款憶阻器存算一體晶片。該機構在深度學習和基於神經網絡等領域名列前茅。

報道提及，頂尖「晶片建築師」、前美國得克薩斯大學奧斯汀分校終身教職兼國際知名晶片設計公司製造顧問孫楠，於2020年舍棄在美一切毅然歸國，就職於清華大學，四年多來率領團隊研發50多款頂尖晶片。

電子科技大學在發表論文總數排行榜上排名第四，發表了近5240篇論文。去年，電子科技大學與華為合作開發了一種新型超高速晶片，或將電子戰速度提高一倍。該機構還在構建量子晶片方面取得了進展，成功研制出氮化鎵量子光源晶片。

南京大學在晶片鐵磁性方面，持續取得進展。該機構團隊2018年發表在《自然》雜志上的一篇相關論文，斬獲2018年至2023年期間晶片領域被引用次數最多的論文（引用次數為2043次）。

近期，此前在蘋果公司任職的王寰宇加盟華中科技大學集成電路學院，擔任教授、博導。據介紹，王寰宇研究方向是集成電路硬件安全設計及其EDA自動化，曾參與研發3款蘋果M系列晶片。

浙江大學在涉及光子學的兩個晶片研究領域也名列前茅。光子晶片利用光子而不是電子來處理和傳輸信息，其傳播速度更快，因此可以實現更高的數據傳輸速度。

作為中國頂尖大學，北京大學近期在晶片領域不斷取得突破。

今年2月，北京大學團隊發表論文，報道了世界首例低功耗二維環柵晶體管（2D GAAFET），並研制出高性能低功耗二維環柵邏輯器件。《南華早報》稱，這種器件可以利用現有的加工技術製造晶片，無需矽。「這對中國來說至關重要，因為受美國制裁影響，中國目前無法製造最先進的矽基晶體管。」

同樣在2月，北京大學領導的團隊公布了一種利用光（而不是電）來同步處理器的新型100千兆赫晶片，該晶片可以開啟高速人工智能計算、下一代製造和遙感的未來。

此前，CSET新興技術觀測團隊利用相同的研究工具，探索了人工智能安全研究和網絡安全的全球趨勢。

據該團隊去年5月發布的研究結果，在當今世界超過一半的AI最熱門領域，「中國的研究領先美國」。數據顯示，無論是AI研究論文總數量，還是AI研究高引用率論文數量，中國機構都名列前茅。

中國研究機構在論文總數量和高引用率論文數量上均名列前茅 CSET制圖

CSET團隊發現，全球AI研究論文數量排名前五的都是中國機構，以中國科學院為首；在高引用率論文數量方面，中國機構仍前五占二，中國科學院和清華大學分別排名第一和第三，谷歌、斯坦福大學和麻省理工學院分別排名第二、第四和第五。

美國Axios新聞網當時報道稱，這一結果反駁了西方社會多年來廣泛流傳一種說法，即中國研究機構發表的論文數量最多，但論文質量相較之下並不高。