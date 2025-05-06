江西副縣長組｢七兄弟吃喝圈｣　沉迷低級趣味享｢保姆式｣腐敗服務

撰文：聯合早報
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江西省撫州市官方通報違反中央八項規定精神典型問題時披露，當地一名副縣長曾組建「七兄弟吃喝圈」，長期接受專車接送、打牌摜蛋等「保姆式」服務等。

「撫州發布」微信公眾號4月30日發文通報六宗違反「中央八項規定精神」典型問題，其中包括撫州市國資委原中共黨委委員、副主任馬嶇組建「吃喝圈」，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動安排，在生活中謀求特殊待遇問題。

根據通報，馬嶇在黎川縣任職期間，拉攏六名公職人員組建「吃喝圈」，「七兄弟」經常在管理服務對象內部食堂大吃大喝。

2019年，時任江西省黎川縣副縣長馬嶇（中）赴福建福州考察。（微博@福州馬尾基金小鎮）

馬嶇還多次違規收受管理服務對象及下屬禮品禮金、多次接受管理服務對象安排的宴請及旅遊活動安排，以及長期接受其司機及管理服務對象提供的專車接送、房屋維修、打牌摜蛋等「保姆式」服務。

據通報，馬嶇還存在其他嚴重違紀違法問題。他在2024年10月被開除中共黨籍和公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。

公開簡歷顯示，馬嶇1972年6月出生，江西黎川人，曾任日峰鎮黨委書記，黎川縣副縣長等職，2021年任撫州市國有資產監督管理委員會副主任，2024年6月官宣落馬。

官方2024年11月的通報稱，馬嶇在黨內搞團團夥夥、「小圈子」；沉迷于「保姆式」服務，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；透過民間借貸獲取大額回報，利用職權為親屬謀取利益；為黑惡勢力充當「保護傘」；私德不修，追求低級趣味，非法收受巨額財物等。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

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