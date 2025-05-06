三亞市前教育局長被開除黨籍　曾要求下屬跨省助其女兒辦婚禮

海南省紀委監委近日通報多宗違反中央八項規定精神典型問題，其中包括三亞市教育局原黨委書記、局長、一級調研員吳萍違規收受禮品、利用職權操辦婚慶等問題。2018年，吳萍要求下屬跨省幫其女兒操辦婚禮時，正擔任三亞市教育局局長。



通報稱，2013年至2022年，吳萍多次違規收受管理服務對象所送煙酒等禮品；2018年，吳萍要求下屬前往安徽幫其女兒操辦婚禮，邀請多名管理服務對象參加其女兒婚禮，並收受可能影響公正執行公務的禮金。

2023年至2024年，吳萍違規借用住房供其及家人居住，期間，吳萍接受可能影響公正執行公務的宴請。吳萍還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年2月，吳萍被開除黨籍、調整其享受的待遇，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

三亞市前教育局局長吳萍，曾要求下屬跨省幫其女兒辦婚禮。（魯中晨報）

公開簡歷顯示，吳萍生於1963年10月，海南陵水人。她長期在三亞市工作，曾任三亞市婦聯副主席，市教育局副局長等職，2017年任三亞市教育局局長，2022年10月被免職。2024年8月，吳萍被查，至2025年4月被雙開。

經查，吳萍違反政治紀律，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不落實巡察整改要求，不信馬列信鬼神，搞迷信活動； 違反中央八項規定精神，違規收受禮品、向管理和服務對象借用住房，違規操辦婚喪喜慶事宜，違規接受宴請； 違反工作紀律，違規干預和插手政府採購項目承發包，違規辦理學生入學； 違反國家法律法規，多次參與賭博活動。 利用職務便利為他人在工程項目承攬、政府採購、財政資金申請等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

三亞市前教育局局長吳萍。（微信公眾號＠刑部左侍郎）

吳萍身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，「靠教育吃教育」，將教育資源當成謀取私利的工具。吳萍的行為嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經三亞市紀委常委會會議研究並報三亞市委批准，決定給予吳萍開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。