全紅嬋擬保送暨南大學　與蘇炳添等奧運健兒成校友

5月6日，國家體育總局科教司發布關於2025年優秀運動員本科保送擬推薦名單的公示。其中，射擊運動員黃雨婷擬保送浙江大學，射擊運動員盛李豪擬保送北京體育大學，跳水運動員全紅嬋擬保送暨南大學。



全紅嬋2007年3月28日出生於廣東省湛江市，主項為女子10米跳台。17歲的全紅嬋已經參加了兩屆奧運會，獲得三枚奧運會跳水金牌，是中國最年輕的奧運三金王得主。全紅嬋的師兄謝思埸、陳艾森都是暨大校友。除此之外，暨南大學還有多位奧運健兒校友，包括蘇炳添、吳瑞庭、嚴海濱等。

2025年4月5日，在墨西哥瓜達拉哈拉舉行的2025年世界泳聯跳水世界杯瓜達拉哈拉站女子10米台決賽中，中國選手陳芋汐、全紅嬋分獲冠、亞軍。（新華社）

全紅嬋（Reuters）

全紅嬋（右）在頒獎台上表情多多。（路透社）

盛李豪2004年12月出生於江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮東萊村，中國射擊運動員。在2024年的巴黎奧運會上，盛李豪在10米氣步槍混合團體項目中奪得巴黎奧運「首金」，男子10米氣步槍決賽破奧運紀錄，獲評2024年中國十佳運動員。

2024年7月29日，盛李豪在巴黎奧運會射擊男子10米氣步槍決賽後慶祝奪冠。（新華社）

盛李豪在男子10米氣步槍為中國贏得金牌。（新華社）

黃雨婷生於2006年，浙江台州黃岩人。在2024年巴黎奧運會上，尚在讀高中的黃雨婷獲得混合團體10米氣步槍冠軍、射擊女子10米氣步槍亞軍；同年獲得國際射聯射擊世界杯總決賽女子10米氣步槍項目冠軍。

2024年7月30日，黃雨婷在接受新華社記者專訪。（新華社）

銀牌得主黃雨婷。（新華社）