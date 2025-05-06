全紅嬋擬保送暨南大學 與蘇炳添等奧運健兒成校友
撰文：林芷瑩
出版：更新：
5月6日，國家體育總局科教司發布關於2025年優秀運動員本科保送擬推薦名單的公示。其中，射擊運動員黃雨婷擬保送浙江大學，射擊運動員盛李豪擬保送北京體育大學，跳水運動員全紅嬋擬保送暨南大學。
全紅嬋2007年3月28日出生於廣東省湛江市，主項為女子10米跳台。17歲的全紅嬋已經參加了兩屆奧運會，獲得三枚奧運會跳水金牌，是中國最年輕的奧運三金王得主。全紅嬋的師兄謝思埸、陳艾森都是暨大校友。除此之外，暨南大學還有多位奧運健兒校友，包括蘇炳添、吳瑞庭、嚴海濱等。
盛李豪2004年12月出生於江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮東萊村，中國射擊運動員。在2024年的巴黎奧運會上，盛李豪在10米氣步槍混合團體項目中奪得巴黎奧運「首金」，男子10米氣步槍決賽破奧運紀錄，獲評2024年中國十佳運動員。
黃雨婷生於2006年，浙江台州黃岩人。在2024年巴黎奧運會上，尚在讀高中的黃雨婷獲得混合團體10米氣步槍冠軍、射擊女子10米氣步槍亞軍；同年獲得國際射聯射擊世界杯總決賽女子10米氣步槍項目冠軍。
蘇炳添任暨南大學體育學院院長 網民：全紅嬋要叫他蘇院長了全紅嬋變身超級瑪利歐 賽後連發18圖配文：那咋了全紅嬋老家佔地千二呎別墅開建 地皮為東京奧運奪冠獎勵吳艷妮高難度動作引模仿潮 專家急提醒：非專業人士切勿跟風王楚欽擬被北京大學錄取為研究生 總成績第一 網民恭喜上岸