全紅嬋變身超級瑪利歐　賽後連發18圖配文：那咋了

內媒《新聞晨報》報道，北京時間4月13日，全紅嬋在跳水世界盃加拿大站奪銀。4月14日，全紅嬋在社交媒體連發18張相片，並配文「那咋了這就破防了。」



全紅嬋賽後連發18圖。（@全紅嬋）

陳芋汐（中）連續兩站世界盃奪得女子10米台金牌，全紅嬋則是連續兩站獲銀牌。（Getty Images）

北京時間4月13日，跳水世界盃加拿大站，中國雙星全紅嬋和陳芋汐再戰女子10米台，兩人在決賽再一次大幅拋離其他所有對手，而全紅嬋關鍵一跳的失誤，令她再次不敵表現出色的陳芋汐，獲得銀牌。

全紅嬋。（Getty Images）

全紅嬋第四跳出現失誤。（Getty Images）

全紅嬋在賽後受訪時，一貫坦率回應問題，近年明顯發育、長高，18歲的她從近4年前東京奧運時的1.43米長高到現時的1.53米，體重也由僅38公斤到現在的46公斤，難免影響表現。

全紅嬋賽後連發18圖。（@全紅嬋）

全紅嬋賽後連發18圖。（@全紅嬋）

跳水世界盃首站結束時，全紅嬋也曾在深夜曬出了18張照片，配文是「囉嗦了，囉嗦了！」北京時間4月14日早上7時32分，全紅嬋在社交平台連發18張相片，並配文：那咋了這就破防了，相片中的全紅嬋變身「超級瑪利歐」與隊友們合影。

全紅嬋賽後連發18圖。（@全紅嬋）

不少網民在評論中鼓勵全紅嬋：「寶寶北京總決賽加油啊」「妹妹不要着急，慢慢來哦」「我們粵隊最好的姐妹，加油。」但也有人留言：「其他方面都很好，就是沒有氣場。說話毫無自信。表達能力太差了。」隨後，全紅嬋直接回懟：「破防哥？」