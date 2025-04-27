上海地鐵撞天秤致經濟損失1831萬元　官方公布事故原因

去年12月22日早上，上海一個施工塔吊（塔式起重機）倒在地面上的地鐵軌道上，隨後被一輛地鐵11號線列車撞上。應急管理部今日（27日）公布事故原因，並指事故未造成人員傷亡，直接經濟損失約1831萬元人民幣。



列車車頭損毀嚴重。（影片截圖）

車窗玻璃遭撞碎。（影片截圖）

列車車頭損毀嚴重。（影片截圖）

列車乘客。（影片截圖）

車窗玻璃遭撞碎。（影片截圖）

車窗玻璃遭撞碎。（影片截圖）

官方通報指，事發時上海綠地建築鋼結構有限公司進行匝道小箱樑吊裝作業，一台起重機主臂倒伏侵入地鐵軌道，導致運營的軌道交通11號線，一列車車頭局部受損並緊急制停。

經調查認定，這是一宗因違反施工方案及操作規程組織作業而發生的生產安全責任事故。

通報：起重機超載

通報指，事發時有兩台起重機進行吊裝作業。事故發生的直接原因為起重機選型、機位與方案不一致，雙機抬吊作業過程中協同性差，其中一台起重機水平度超標、超載，在執行回轉、行走等動作時未採取有效限制各種不均衡措施，產生超出設計標準和設備實際承載能力的側向力，造成該起重機回轉平台立板斷裂、起重臂側向倒伏。

通報指，涉事起重機駕駛員、地面信號指揮工、上海綠地建築鋼結構有限公司項目部技術負責人等5人對事故發生負有責任，建議司法機關依法實施刑事責任追究。

通報又指，建議上海市應急局對上海綠地建築鋼結構有限公司、起重機出租及現場安裝單位公司以及涉事公司的法定代表人等予以行政處罰。

上海地鐵迎頭撞上天秤致列車損傷。（影片截圖）

上海地鐵迎頭撞上天秤致列車損傷。（網絡圖片）

上海地鐵迎頭撞上天秤致列車損傷。（看看新聞）