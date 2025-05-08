北京8月舉辦世界人形機械人運動會　參賽機械人應滿足6大條件

2025世界人形機械人運動會，將於8月15日至17日在國家體育場（鳥巢）和國家速滑館（冰絲帶）舉辦。



《央視新聞》報道，本屆人形機械人運動會比賽項目總體設計為主體賽事+外圍賽事，主體賽事包括競技賽、表演賽和場景賽，共19個項目，展示機械人應用技術的多樣性、創新性與實用性。

競技賽參照人類傳統體育項目，設置了11個小項。其中田徑7項（包括100米、400米、1500米、4×100米接力、100米障礙賽、立定跳遠、原地跳高），以及自由體操和2V2、3V3、5V5足球賽。重點考驗人形機械人的運動能力、協調性與團隊協作能力。

2025世界人形機械人運動會，將於8月15日至17日在國家體育場和國家速滑館舉辦。（央視新聞）

表演賽設置了單機舞蹈、群體舞蹈2個項目。通過藝術編排、音樂配合與動作創新，展示人形機械人全身實時協同控制和群體協同能力。

場景賽聚焦人形機械人實際應用場景，設置了工業場景、醫院場景和酒店場景，共6個項目。其中工業場景包括工廠物料搬運與整理，醫院場景包括藥品分揀與分裝，酒店場景包括迎賓與清潔服務。通過這些應用場景，展示機械人的實用技能和智能化水平。

外圍賽事共3個項目，包括非人形機械人參與的羽毛球、籃球和乒乓球，側重表演及與觀眾互動。

2025世界人形機械人運動會，將在國家體育場和國家速滑館舉辦。圖為北京國家體育場「鳥巢」。（Getty）

2025世界人形機械人運動會，將在國家體育場和國家速滑館舉辦。圖為國家速滑館「冰絲帶」。（新華社）

參加本次運動會的機械人應滿足6個條件。第一，參賽機械人是參賽隊自研或採購的機械人。第二，機械人是一個獨立整體，不得分離為多個子單元，或是用軟纜連接的子單元，不得在比賽場地內設置標記物。第三，機械人應具有軀幹、上肢、雙足，有效重心到足底的最大伸展距離為身體高度的40%—70%。其中，場景賽比賽項目機械人的下肢可採用輪式或雙足式。

第四，機械人應自備能源，但不得使用具有危險性的任何能源。第五，機械人控制方式可以選擇手動遙控或完全自主控制。其中，手動遙控（包含半自動），只能採用無線遙控方式，由操作人員在指定區域進行遙控指揮；完全自主控制，除發送開始指令外，計時階段不允許任何形式的人工介入，全程由機械人自主完成。自由體操、單機舞蹈、群體舞蹈比賽項目的控制方式，必須是完全自主。第六，比賽期間的網絡由各參賽隊自行提供。

參賽隊伍也有幾項要求。第一，國內外相關企業、高校、科研院所、創新團隊、俱樂部和其他社會組織等均可報名。第二，每個參賽隊可報名參加多個賽項，不同賽項可以使用不同的機械人參賽，但比賽過程中不允許更換機械人。第三，每隊人數不超過5人，比賽期間最多允許2名參賽隊員進入比賽場地。第四，4×100米接力跑，最多可由4個參賽隊聯合參賽，其餘比賽項目僅允許獨立參賽。