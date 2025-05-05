有片｜《智能叛變》真實上演？中國機械人失控瘋狂揮拳暴打工程師

撰文：ETtoday
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中國內地近年積極發展人形機械人，不久前還舉辦了全球第一場機械人馬拉松。不過，網絡上卻流傳出一段疑似內地機械人暴走，朝著工程師瘋狂揮拳的影片。

該段影片為監視器所拍攝，從畫面中可以看到，事發地點為一處機械人研發公司，工程師原本正在機械人旁邊用電腦輸入指令，但吊在鐵架上的機械人卻突然暴走，朝著工程師瘋狂揮拳，還一邊前進。

【圖輯】點圖放大看中國機械人失控打人的畫面👇👇👇

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兩名工程師見狀非常恐慌，四處逃竄，直到其中一人關閉了電源，機械人才終於停手。

有網友發現，該款機械人疑似是內地「宇樹科技」所研發，被視為內地「機器人之光」的Unitree H1機械人，也就是曾在「央視春晚」登台演出，能夠跳舞的機械人。

在韋史密夫主演的《智能叛變》中，機械人失控襲擊人類，想不到如今電影橋段竟變真。（《智能叛變》劇照）
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該部影片也引起許多討論，網友們在留言指出：

「機械人終於覺醒了，人類很快要滅亡。」
「是奧創！」
「不小心開啟格鬥模式了？」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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