會地夥比亞迪全港首創「買車位送電動車」優惠　車位入場價255萬

會德豐地產與比亞迪汽車（BYD）宣布一項全港首創的跨界合作，推出「買車位送電車」限時優惠，於指定住宅項目購買車位即可獲贈一部比亞迪指定型號電動車。



需購啟德MONACO、藍田KOKO HILLS車位

買家只要於啟德MONACO系列或藍田山莊KOKO HILLS購買一個車位，即可獲贈一部比亞迪電動車，車型包括於2025年初成為全港單一型號銷量冠軍的SEALION 7、7人車M6、 SEAL海豹及DOLPHIN海豚。優惠將於2025年5月1日起正式推出，首階段名額有限，每個項目僅提供5個優惠名額，車位入場價由約255萬元起。

相關電動車建議零售價20.9萬至29萬

翻查比亞迪汽車網站資料，SEALION 7建議零售價為26.8萬元，7人車M6的建議零售價為29萬元，SEAL海豹建議零售價為28萬元，而DOLPHIN海豚建議零售價為20.9萬元。

比亞迪7人車M6的建議零售價為29萬元。

每個項目僅提供5個優惠名額、車位入場價255萬

會德豐地產與比亞迪汽車計劃於未來數月在旗下項目舉辦電動車試駕活動，讓住戶及市民親身體驗比亞迪車款，共同推動香港成為更環保的智慧城市。

MONACO系列自2021年開售以來，已售出1,605伙，佔總數95%，總額超過206億元，特色單位亦僅餘最後一伙。KOKO HILLS系列則售出891伙，套現超過87億元。