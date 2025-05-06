技術標準分裂恐重塑全球供應鏈　學者：中美或進入「半球化」時代

針對中美科技脫鉤風險日增，內地學者建議北京應提前應對「平行價值鏈」的全球產業格局重塑，以降低美國長期經濟壓制的影響。中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員秦升近日在北京一場活動中表示，中國要認清技術與標準脫鉤背後的產業鏈變化趨勢，並主張加強自主創新與國際產業合作。



秦升指出，美國所掌握的高技術的範圍越來越小，那麼高技術產業所貢獻的附加值、應用的範圍、對經濟的推動作用就越來越小。秦升分析，當前美國在創新節奏上已經慢於競爭對手，而中國則持續擴大中高技術領域的市場佔有率，並有效降低成本。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

儘管如此，秦升強調，美國仍處於絕對優勢地位，並借助其在「技術－經濟－軍事」三位一體的實力，試圖扭轉其相對實力下滑的趨勢。他指出，美國總統特朗普推動的對外政策即體現了這種戰略取向。

對於中國應對策略，秦升認為應採取「換賽道」方式突破技術封鎖。他以新能源汽車為例說明，如果中國還是在燃油車領域和西方國家競爭，比亞迪等企業不可能崛起，「發展電動車就是成功的換道策略」。

此外，秦升也特別提到，中國必須強化對自主技術的政策支持，例如華為推出的鴻蒙系統，如果官方不支持，僅僅依靠市場，那麼很有可能競爭不過成熟的西方系統。

3月7日，外交部長王毅談到中美科技競爭時說，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍，哪裡有打壓，哪裡就有創新。 （聯合早報）

另在經濟與產業應對方面，秦升建議中國要「做好應對平行價值鏈的準備」，並指出有學者亦稱之為「半球化」，其核心觀點是「一旦技術上和標準上分道揚鑣，那麼產業上肯定形成不同的產業鏈、供應鏈體系，而目前很多產業都在做這樣的準備」。

最後，針對特朗普時代「全球樹敵」的對外戰略，秦升指出，中國應加強與歐洲、東亞、拉美等區域國家的產業合作，爭取和這些國家形成緊密的經濟聯繫，減少特朗普政策對中國的衝擊。