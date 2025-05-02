中美關稅戰開打　提高農村老人養老金促進消費是最佳手段？

中美關稅戰開打後，中國將擴大內需視為重要因應之策，有經濟學家和民間人士將目光投向中國社會邊緣的農村老人，呼籲官方大幅提高他們微薄的養老金，讓這個數以億計的拮據人群能有更高的消費能力。



野村證券中國首席經濟學家陸挺在騰訊財經4月25日播出的節目中說，面對中美貿易衝突升級，中國接下來需要進一步刺激消費來提振經濟。他建議提升農民養老金，通過增強中低收入群體消費能力來擴大內需。



野村證券中國首席經濟學家陸挺在騰訊財經4月25日播出的節目中建議，提升農民養老金，通過增強中低收入群體消費能力來提振內需。。(影片截圖)

在中國現行養老制度下，有1.8億老年人領取「城鄉居民基礎養老金」，其中大部分都是農村老人，「城鄉居民基礎養老金」因而也被稱為農民養老金。他們目前的月均養老金僅240元（人民幣，下同，43新元）左右，且不同省市標準不一，上海和北京去年已經分別來到1490元和961元，四川、湖南等地仍在200元以下。官方2023年披露的數據稱，25個省份當時的農民養老金在100元至200元之間。

與此同時，中國政府機關事業單位的退休人員和城鎮企業退休職工，則享受著不同的養老金體系。官方《中國勞動統計年鑒》數據顯示，二者2022年的月均養老金分別為6099.8元和3148.6元。

中國媒體第一財經去年就說，農民養老金與政府機關及企業職工的養老金相比，差距是數十倍乃至上百倍。

在中國試圖通過擴大內需來抵御外部衝擊的當下，數億農民的養老金額連糊口都很勉強，無疑成為一個尷尬的短板。

中國農業大學經濟管理學院教授鞠榮華今年3月援引中國國家統計局數據稱，中國去年農村居民人均消費支出僅為城鎮居民的42%。

她指出，農村老人因低水平養老金陷入「消費抑制陷阱」，醫療支出壓縮、服務消費近乎空白，依賴子女贍養，這也導致進城務工的「農二代」不得不壓縮自身消費，以奉養家鄉老人，並為自己的未來不時之需儲蓄。

她說：「這種雙重擠壓不僅削弱當下消費動能，更可能形成‘低保障—低消費—低發展’的惡性循環。」

在中國現行養老制度下，有1.8億老年人領取「城鄉居民基礎養老金」，其中大部分都是農村老人，「城鄉居民基礎養老金」因而也被稱為農民養老金。（網絡圖片）

在陸挺看來，如果為月領200元養老金的農民每月增加額外的200元補貼，使其收入翻番，「對他們而言是非常大的增長」，對他們的消費傾向也會產生巨大的影響，將顯著地拉動消費增長。

對中國廣大農民工來說，此舉也可在一定程度上減輕他們的養老負擔，並提升他們對未來收入的預期，進而刺激他們當下的消費。

陸挺認為，推進養老體系改革和保障水平提升，將是中國今明兩年最有效能的促消費政策工具。

在陸挺此次發聲之前，今年已有多名中國經濟學者、官員和全國人大代表呼籲提高農民養老金。這波輿論呼喚，始於前媒體人彭遠文1月發佈的《提高農民基礎養老金到1000元的10個理由》一文。

儘管大幅提升農民養老金的呼聲不斷，中國政府仍在這個課題上保持著小步慢走的節奏。（中國青年報）

彭遠文曾是《新京報》《看天下》等中國知名媒體高管，出身四川農村，工作和成長經歷讓他長期關注中國底層社會。他認為，提高農民養老金，不僅可以促進消費，也有利於當局提高合法性、社會穩定與國際形象，更是中國告別「身份社會」的關鍵一步。

過去四個月里，彭遠文持續在中國多個社媒平台發聲，喊出「大幅提高農民養老金是應對美國貿易戰的最佳手段」等觀點，有不少中國學者和網絡「大V」認同轉發。

曾轉發呼應彭遠文觀點的上海交通大學安泰經濟與管理學院經濟系教授錢軍輝，4月8日在個人微信公號發文稱，已有的「國家補貼」和消費券不足以填補3萬億元對美出口缺口，面對嚴峻外貿形勢，應把農民養老金最低標準提高到2000元。

但在養老金分配嚴重不均的情況下，對既得利益者來說，顯然並非所有人都願意分出手中「蛋糕」。一個主流的反對意見是，農民年輕的時候沒有繳過養老保險，或繳納數額很低，因此不該有過高的養老金。

有網民在微博和彭遠文激辯：「城裡也不是天然就有養老金的，不工作不交社保就沒有，相比之下出生就能分地的農村人算特權階級了。」

鞠榮華則認為，農民群體1949年後曾通過繳納農業稅和低價糧食供給支撐中國工業化進程，但始終未被納入現代社會保障體系，形成制度性歷史欠賬。「中央財政承擔養老金籌措，本質上是通過代際轉移支付完成歷史債務清償。」

農民群體1949年後曾通過繳納農業稅和低價糧食供給支撐中國工業化進程，但始終未被納入現代社會保障體系，形成制度性歷史欠賬。（中國青年報）

儘管大幅提升農民養老金的呼聲不斷，中國政府仍在這個課題上保持著小步慢走的節奏。

中共今年的「中央一號文件」明確「逐步提高」農民養老金後，3月「兩會」上的政府工作報告宣佈，農民養老金最低標準在2024年的123元基礎上再提高20元。

這是中國農民養老金2014年以來的第七次全國統一調整，儘管漲幅達到16.3%，依然引發不少網民嘲諷「侮辱方式有很多種」「買一斤豬肉都不夠」「打發叫花子呢」。

據《經濟觀察報》報道，中國社會科學院世界社保研究中心主任鄭秉文3月受訪時說，農民養老金的支出約90%來自各級財政的轉移支付，漲幅幾乎完全依賴財政情況，因此制定養老金漲幅時應盡力而為，量力而行。

但彭遠文援引中國財政支出數據反駁道，當局2023年對2200萬體制內退休人員補貼超過8000億元，對近2億以農民為主的城鄉居民補貼3680億元，前者人均財政補貼是後者的17倍。他批評鄭秉文以百分比而非絕對值來看問題，是在混淆視聽，「壞得很」。

中國前媒體人彭遠文過去四個月里在中國多個社媒平台發聲，呼籲提高農民養老金，有不少中國學者和網絡「大V」認同轉發。（互聯網）

錢軍輝也以1.3億農村老人每人每月2000元養老金做測算說，一年需要3.12萬億元，「這對中央財政來說不算什麼」，「3萬億農民養老金增量可以帶動萬億級別的消費增量」，「為政者應當機立斷」。

「老而無休」的中國式鄉下人悲歌

官媒《農民日報》4月16日在一篇文章中說，農村老人難以指望用200多元的養老金覆蓋日常開銷，因此仍然需要「找份活兒乾」。

《人民日報》旗下《人民論壇》雜誌去年10月披露，中國農民工的平均年齡逐漸上升，50歲及以上的大齡農民工佔比增大。農村65歲以上老年人的勞動參與率逐漸上升。

與此同時，中國各地近年不斷出現建築工地清退60歲以上農民工、家政行業拒收超齡勞動者等事件，讓他們打工維持生計也變得困難。

農村老人可能因生活困苦而自殺的情形也再次受到關注。一篇《中國青年報》2014年的舊報道，近期被多個自媒體以《農村老人自殺現象，已經到了觸目驚心的地步》為題發佈，在中國社媒熱傳。

一篇《中國青年報》2014年的舊報道，近期被多個自媒體以《農村老人自殺現象，已經到了觸目驚心的地步》為題發佈，在中國社媒熱傳。（中國青年報）

這篇報道提到，當年的農民養老金每月雖只有55元，但讓不少農村老人有了盼頭：「那就先不自殺了，再挺兩年。」

《農民日報》的上述文章稱，農村老人長期徘徊在社會保障體系邊緣，陷入「年輕時貢獻國家，年老時依靠自己」的養老困境，理應得到更多關注。

無論提高農民養老金在不在中國應對關稅戰的政策工具箱里，如何消弭他們與城市體制內人群間的巨大落差，都是決策者總有一天要解決的必答題，因為這事關社會公平正義，對於一個將「平等、公正」視作核心價值的國家，尤其如此。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

