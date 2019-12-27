印巴衝突戰事升級　中國外交部呼籲以對話和平解決爭議

巴基斯坦三軍公共關係局據報12月26日發消息稱，印度軍隊過去36小時內在克什米爾控制線沿線多次違反停火協議。作為回應，巴軍在哈吉皮爾山口摧毀一處印軍哨所並擊斃3名印士兵，2名巴士兵陣亡。印軍方則稱，巴軍違反停火協議，在巴拉穆拉地區向印方開火，造成印1名士兵和1名平民喪生。 針對上述動態，中國外交部發言人耿爽27日回應稱，注意到有關報道，對當前事態表示關注。作為印、巴的共同鄰國，中方呼籲雙方保持克制，避免採取加劇局勢緊張的行動，通過對話和平解決爭議，共同維護地區和平穩定。

半個多世紀以來，印度與巴基斯坦關係時緊時緩，雙方在克什米爾地區的武裝衝突幾乎從未中斷。（VCG）

在印巴衝突問題上，中國已數次表態呼籲雙方通過和平方式解決爭端。國家主席習近平在10月11日至13日分別赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤、對尼泊爾進行國事訪問。

對於此次訪問，中國外交部在10月8日例行記者會上說，中印互為重要鄰國，同為發展中大國和主要新興市場國家。自2018年以來，中印關係呈良好發展勢頭。雙方穩步推進各領域合作，妥善管控分歧和敏感問題。

另一方面，10月9日，習近平在北京會見巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）。央視報道稱，習近平在會見伊姆蘭·汗時說，中國和巴基斯坦是獨一無二的全天候戰略合作伙伴。無論國際和地區形勢如何變化，中巴友誼始終牢不可破、堅如磐石，中巴合作始終保持旺盛生命力。中方願同巴方一道努力，打造新時代更緊密的中巴命運共同體。

（綜合報道）