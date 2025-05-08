華為鴻蒙電腦正式亮相　國產系統實現又一重要突破

綜合內媒報道，5月8日，華為鴻蒙電腦正式亮相，華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東表示，首款鴻蒙電腦將搭載鴻蒙5.0作業系統，將於5月19日下午正式發佈。



華為鴻蒙操作系統電腦端正式亮相。（證券時報）

「鴻蒙電腦」正式亮相。（證券時報）

內媒《證券時報》曾報道，因微軟Windows作業系統對華為的供貨許可將到期、且未獲得美國商務部延期，後續華為PC將智能採用國產化方案，即推出採用國產晶片+國產作業系統（鴻蒙）的PC產品。

5月8日，華為在深圳舉辦鴻蒙電腦技術與生態溝通會，「鴻蒙電腦」正式亮相，標誌着搭載鴻蒙作業系統的國產作業系統在個人電腦（PC）領域實現重要突破。朱懂東還表示，鴻蒙電腦將於5月19日正式發佈，帶來重磅驚喜。

華為終端BG平板與PC產品線總裁。（券商中國）

報道指，鴻蒙電腦歷經5年佈局，集結上萬名工程師、聯合20多家研究所共同研發，積累超過2700項核心專利，從內核開始重構作業系統。目前，已有300多個融合生態應用完成適配，預計今年底將有超過2000個應用完成適配。

「鴻蒙電腦」正式亮相。（影片截圖）

「鴻蒙電腦」正式亮相。（影片截圖）

鴻蒙作業系統是由華為開發的全場景智能作業系統，於2015年立項，用不到10年的時間走完了同行30年的歷程。2019年，華為公司正式對外發佈鴻蒙作業系統，2021年該系統正式搭載到智能手機上。

近年來，該系統在創新中不斷演進。2023年9月，華為宣布全面啟動鴻蒙應用，這意味着鴻蒙作業系統將完全使用自主「內核」，在開發過程中不再依賴其他作業系統的開放原始碼。目前，鴻蒙作業系統生態設備突破10億台。鴻蒙作業系統註冊開發者達到720萬，代碼超過1.1億行，並實現從作業系統內核、文件系統，到編程語言、人工智能框架和大模型等全部實現自研。