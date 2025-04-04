華為高層人事變動　余承東卸任車BU董事長

據內媒報道，余承東不再擔任華為智能汽車解決方案BU董事長。



余承東個人社交帳戶的認證信息變更為「華為常務董事、終端BG董事長」。（網上圖片）

余承東個人社交帳戶的認證信息變更為「華為常務董事、終端BG董事長」。（網上圖片）

報道指，余承東個人社交帳戶的認證信息變更為「華為常務董事、終端BG董事長」，原有的「智能汽車解決方案BU董事長」身份認證已取消。另外，華為官網上余承東的介紹也已變更。據了解，這是余承東近一年第二次身份變動。

知情人士透露稱，華為公司擁有完善的內部治理架構，此次為正常管理任命，可以讓余承東有更多的精力為消費者打造精品。

周一（3月31日），被外界看作華為車BU主體的深圳引望智能技術有限公司完成工商變更，法定代表人變更為徐直軍。華為持股深圳引望的比例由100%調整為80%，新增阿維塔科技(重慶)有限公司和賽力斯汽車有限公司兩大股東，持股比例分別為10%。

余承東。（視覺中國）

深圳引望管理層方面，董事會選舉徐直軍為董事長，余承東和朱華榮為副董事長。華為官網上徐直軍的職務是公司副董事長、輪值董事長等職務，未顯示引望相關信息。這意味車BU主體不再是「華為旗下」，余承東的職務變動或與此有關。

公開資料顯示，余承東1993年加入華為，歷任3G產品總監、無線產品行銷副總裁、無線產品線總裁、歐洲片區總裁、戰略與Marketing總裁等。2011年，余承東開始擔任華為終端公司CEO，最為人所熟知的「遙遙領先」口號便是出自余承東。