印巴衝突｜ 中國遊客搭上最後一班離巴客機：事發突然，嚇出冷汗

印度軍方6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機，事件引發國際關注。



微信公眾號《地球知識局》長期關注國際政治、地理知識等新聞，5月7日該帳號作者發文稱，5月6日他們在晚間23時39分乘坐南航CZ8070航班從巴基斯坦回廣州，意外搭上了印巴衝突前，巴國最後一班離港的國際航班，也是最後一班回中國的航班。



他分享，「第一次切身體會到戰爭爆發的突然性，留給普通人的窗口期可能就幾個小時，甚至更短，稍縱即逝。」據了解，南航空服員曾回應他們詢問稱，「巴基斯坦方面當時說了，你們的飛機如果凌晨2時30分前不飛，那就別飛了！」，他們也才意識到，「這是留給無關人員的最後窗口。」



5月6日該作者在晚間23時39分乘坐南航CZ8070航班從巴基斯坦回廣州，意外搭上了印巴衝突前，巴國最後一班離港的國際航班，也是最後一班回中國的航班。（地球知識局）

5月6日該作者在晚間23時39分乘坐南航CZ8070航班從巴基斯坦回廣州，意外搭上了印巴衝突前，巴國最後一班離港的國際航班，也是最後一班回中國的航班。（地球知識局）

事前並非毫無徵兆

自今年四月底以來，印巴兩國衝突不斷激化。5月7日凌晨，印巴兩國開戰大打。據巴方的後續宣稱，已擊落印方多架戰機。印巴兩國之間的部分空域，自然就成了戰場。就在衝突發生後，巴國宣布關閉全國空域48小時，全國所有航班立即取消，並同時宣布主要城市進入緊急狀態。

作者提到，他們在五一當天入境巴國，「主要在罕薩考察了多日之後，行程定於5月6日結束回國」，事後回想，印巴這次開打，並不是沒有徵兆。5月6日下午他們在伊斯蘭堡乘車前往紀念碑的途中，就遭受了長達一刻鐘的交通管制，「當時還以為是有什麼外事活動」。

作者指出，他們最終搭上6日晚間23時39分乘坐的南航CZ8070航班，意外地成為了這場衝突之前，巴國最後一班離港的國際航班，也是最後一班回國的航班。

作者寫道，事後他們做了一下復盤，真的是驚出了一身冷汗，「我們的飛機航線和印巴兩軍的作戰空域，有一部分重疊。兩軍是凌晨開打，我們的飛機是將近24點才起飛，想要離開作戰空域需要至少1.5個小時，而想要離開印度空域則至少需要3小時。」

作者從伊斯蘭堡返回廣州。（地球知識局）

伊斯蘭堡機場（地球知識局）

當地嚮導不斷傳訊關心：留給普通人的時間稍縱即逝

作者提到，他們在巴基斯坦罕薩的嚮導，在他們離開巴國前的最後半天時間，不斷發訊息問我們有沒有登機，異常關心我們，「現在看來，當地人也對目前發生的局面，之前應該也有所察覺了。」

作者感慨，第一次切身體會到戰爭爆發的突然性，「留給普通人的窗口期可能就幾個小時，甚至更短，稍縱即逝。我們這也是運氣稍好，如果其中一個關鍵鏈條有變，很有可能我們會在伊斯蘭堡滯留一段時間，或者是走中巴公路折騰的方式回國了。」