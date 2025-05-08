印巴衝突多張照片瘋傳｜美媒：中國霹靂-15空對空導彈或首次實戰
撰文：朱加樟
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印度軍方6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。
美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）報道指，社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片，報道認為目前尚無法百分之百確認該武器的身份，但霹靂-15導彈的可能性最大，這似乎是該款武器首次在實戰中使用。
報道指，無論如何，巴基斯坦使用該款導彈是一個重大進展；至於該款導彈是否成功擊中目標，目前尚不清楚。
報道指，霹靂-15是中國標準的主動雷達制導空對空導彈，從一開始，這款導彈就是為內部攜帶而設計的，最初用於殲-20隱形戰鬥機。
基本型霹靂-15導彈採用雙脈衝火箭引擎，據報道射程可達124英里。霹靂-15導彈目前正在中國戰鬥機機隊中取代老舊的霹靂-12導彈，並作為霹靂-15E導彈出口。已公佈的霹靂-15E導彈性能數據包括射程90英里，略低於國內版本，這可能是由於推進劑不同或引擎改動所致。
在巴基斯坦空軍中，霹靂-15E導彈裝備於「梟龍」Block III戰鬥機和殲-10C戰鬥機。巴基斯坦是中國殲-10C戰鬥機的首個出口客戶，首批交付於2022年完成。
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