印巴衝突調停困難重重？　英媒：特朗普對介入興趣不大

印巴衝突持續，自日前雙方發生流血事件後，印度周四（5月8日）凌晨再度空襲巴基斯坦多地，增至最少31死57傷。在雙方互不相讓誓言舉措回應的情況下，外界擔憂衝突進一步升級。英媒分析，美國在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政下，或不願意如同2019年介入印巴那樣，去調停兩國衝突，印度與巴基斯坦恐怕將陷入無人願調解、持續衝突的情況。



印巴衝突引起國際擔憂，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前對印度發起攻擊表示可惜，「我只希望這件事盡快結束」。英國《衛報》引述巴基斯坦政治學者Ayesha Siddiqua指，特朗普對調停印巴「興趣不大」，強調印巴雙方都期望尋求勝利，而若缺乏作為調解人的美國介入，兩國或陷入持續衝突。

Ayesha Siddiqua還強調巴基斯坦面臨內憂外患，國內因應對反對武裝俾路支解放軍投入大量精力，還面臨與印度的衝突，並被認為受民族主義影響、主張強硬應對的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）或受煽動，恐令衝突升級。

圖為2025年5月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮見證駐華大使珀杜（David Perdue）宣誓就職，並向媒體發表講話。（Reuters）

印度與巴基斯坦2019年發生衝突，當時印度46名軍警在印控克什米爾邊境遇襲身亡，印度派出戰機襲擊巴基斯坦但反被擊落，兩國衝突在美國與國際調停下暫告一段落。