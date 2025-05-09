中國前4個月貨物貿易進出口按年增2.4%　外貿延續平穩增長態勢

撰文：孫聖然
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海關總署周五（5月9日）公布，前4個月中國貨物貿易進出口總值14.14萬億元（人民幣，下同），外貿延續了平穩增長態勢。

據統計，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值14.14萬億元，按年增長2.4%。其中，出口8.39萬億元，增長7.5%；進口5.75萬億元，下降4.2%。而4月當月，中國貨物貿易進出口3.84萬億元，增長5.6%。其中，出口2.27萬億元，增長9.3%；進口1.57萬億元，增長0.8%。

今年以來，外貿延續平穩增長態勢。（新華社）

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，外貿延續平穩增長態勢。4月份進出口增速較一季度加快4.3個百分點，其中出口增幅擴大、進口由降轉增，展現出較強韌性。

從進出口商品看，高技術產品表現突出，前4個月進出口1.52萬億元，增長7.4%；從經營主體看，中國民營企業進出口8.05萬億元，增長6.8%，佔中國進出口總值的56.9%，拉動同期中國整體進出口增長3.7個百分點；從貿易夥伴看，中國對周邊國家進出口5.1萬億元，增長5.1%，增速較一季度加快1.6個百分點。其中，對東盟、中亞五國進出口分別增長9.2%、9.9%。

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