從中美貿易戰最激烈時的中央政治局會議中看到了什麼？｜點經

4月25日，中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，習近平主持會議。4月的這次中央政治局會議，往往都是全國兩會之後中央層面討論經濟工作的重要會議，被外界視為觀察中國經濟政策走向的重要窗口。而這次會議，更有一個特殊的時間窗口：美國對華關稅高達145%，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%，中美貨物貿易實際上全面脫鉤，此次中央政治局召開會議釋放的信號更顯重要。



統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。（示意圖片/視覺中國）

首先，目前的問題也很明顯——「外部衝擊影響加大」，怎麼辦？「要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作」。怎麼做呢？「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。」這是中央層面首次提出要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。做法還是以我為主，以加快對外開放來應對貿易保護主義。可見，中央的立場堅定。「四穩」精準回應了市場的普遍預期。這兩年的客觀情況是：青年就業困難加大、企業生存空間減小、股市樓市劇烈波動，綜合在一起，導致企業、居民對經濟的預期都不佳，因此減少投資、消費，導致經濟進入相對負面的循環，所以穩定預期極其重要。本次開篇即亮出「四穩」，說明對於扭轉上述困境的決心不小。

其次，「外部衝擊影響加大」最主要就是現在的貿易戰。會議上說，「要堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題」、「加大服務業開放試點政策力度，加強對企業『走出去』的服務」、「同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸淩行徑」。方方面面其實都是對於關稅戰的應對方案。面對超高關稅，從政策反制的從容性也能看出，其實相關部門早就做了相關政策儲備。

會有哪些政策呢？會議提出「要多措並舉幫扶困難企業。加強融資支持。加快推動內外貿一體化。」「要著力保民生。對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。健全分層分類的社會救助體系。」這顯然是針對可能在貿易戰中遭遇較大負面衝擊的出口企業的政策舉措。一是要加大對這些企業的流動性支持，幫助其渡過難關。二是要加快推動內外貿一體化，通過切實政策推動企業出口轉內銷。三是通過提高失業保險基金穩崗返還比例來鼓勵出口企業盡量不裁員少裁員。四是通過健全分層分類的社會救助體系來應對貿易戰可能帶來的失業人員。事實上，在政治局會議期間，全國貿易摩擦應對工作會議在京召開。

「外部衝擊影響加大」下的會有哪些政策予以支持？會議上說「要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。」這段話中有三個要點。一是「既定政策早出台早見效」，今年兩會工作報告中提及的增量財政政策會很可能在二季度集中釋放。二是「根據形勢變化及時推出增量儲備政策」，相信政府將會根據貿易戰對中國出口、貿易順差、增長與就業的影響來動態決定新增政策的規模。目前來看，今年中國政府新增1-2萬億特別國債發行的概率較高。三是「加強超常規逆周期調節」。所謂超常規，一是規模要大，二是範圍要廣，三是工具要新。

會議提出，「要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。（財政政策方面）加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」底線。（貨幣政策方面）適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。」

整體來看，財政政策是主要發力方向，貨幣政策估計會「相機抉擇」，先滴灌。從去年末中央經濟工作會議開始，「降準降息」的聲音就已經比較大了，但是「雷聲大雨點小」。 會議雖再次明確「適時降準降息」，但目前貨幣已經很寬松，從操作上看並不著急。「加緊實施」是指宏觀政策的前置性將會繼續加強，事實上一季度財政政策發力就已經很顯著。「用好用足」是指同時強調刺激政策的規模與效力。財政政策方面，5、6月份超長期特別國債與地方政府專項債券的發行有望繼續提速，這也會推動社會融資總額的較快增長。貨幣政策方面，央行在二季度降準的概率會高於降息。值得重視的是創設新的結構性貨幣政策工具和設立新型政策性金融工具的提法，這些政策重點支持的領域是科技創新、擴大消費與穩定外貿。在2022年，中國政府曾經推出了政策性開發性金融工具，該工具很好地發揮了充當地方基礎設施建設項目資本金、進而撬動銀行資金的作用，對於當年的穩投資、穩經濟發揮了關鍵作用。本次的新型政策性金融工具值得期待。

4月25日，中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，習近平主持會議。（新華社）

可見，應對外部壓力，其實中央工作方法一直是一以貫之的，不僅是宏觀政策沒有變化，而且堅持「擴內需」就是那個最重要的抓手。「全方位擴大國內需求」是今年經濟工作的重點任務。此次中央政治局會議提到，「要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用。 盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與養老再貸款。」這些都是關於如何提振消費的具體做法。提高中低收入群體收入，意味著市場熱議的提高農村居民社保標準等議案可能落地。大力發展服務消費，意味著教育、醫療、養老等公共服務領域的改革有望提速，這些行業可能加快向民營企業開放。「服務消費與養老再貸款」也算前面提及的新的結構性貨幣政策工具之一。

此外，會議上還提及「培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智能+」行動。事實上，債券市場「科技版」已經是中央有關重要文件第二次提及了。我們的理解是，這其實就是指中國的高收益債券，也即由成長性很高的科技企業發行的收益率較高的債券。為了鼓勵債券市場「科技版」的發展，有關部門需要提高對中小高科技企業所發債券違約的容忍度，這樣才能形成足夠的違約率，進而方便為高收益債券定價。

另外，也有說到「要堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題。加快全國統一大市場建設，扎實開展規範涉企執法專項行動。加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」的服務。」加快全國統一大市場建設，進而完善「雙循環」新發展格局，一直是中央對沖國際經貿秩序動蕩的重要戰略舉措。扎實開展規範涉企執法專項行動是優化營商環境、促進民營企業發展的重要抓手。加大服務業開放試點政策力度，則是中國加快高水平對外開放的關鍵舉措，有助於吸引FDI大量流入。

也有相當部分談及「要持續用力防範化解重點領域風險。繼續實施地方政府一攬子化債政策，加快解決地方政府拖欠企業賬款問題。加力實施城市更新行動，有力有序推進城中村和危舊房改造。加快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。」防範化解重點領域風險是打贏中美貿易戰的重要保障。「加快解決地方政策拖欠企業賬款問題」有助於緩解當前民營企業面臨的資金壓力。更重要的則是落實兩會政策工作報告中提到的讓地方政府「在發展中化債，在化債中發展」，要幫助地方政府重新打開投資空間。房地產領域的三項主要工作，分別是加大城市更新力度、加大高品質住房供給與優化存量商品房收購政策。與此同時，防範具有系統重要性的頭部民營房企破產倒閉也相當重要。「持續穩定與活躍資本市場」，說明前一段時間穩定資本市場的工作取得了重要成功，未來中國政府仍將通過各種舉措來促進資本市場穩定健康發展。

總體概括這次政治局會議，政策基調：存量發力+增量儲備，雙管齊下穩預期。還是需要內需破局，消費升級，需要真金白銀激活市場。還是要要穩樓市+活躍股市，托底居民財富。以底線思維+開放突圍對沖關稅風險。對於未來政策展，超預期力度或在路上，此次會議雖未「大水漫灌」，但「相機抉擇」的靈活性凸顯。最後就是「信心比黃金更重要」。這場會議釋放的信號清晰有力：政策的決心與市場的韌性，中國經濟的工具箱深不見底。中央的立場堅定，政治局會議看似沒有什麼新東西，但恰恰是沒有新東西，而是一以貫之的工作方法，更反映中央有絕對的戰略定力，足以應對貿易戰。

本次中央政治局會議還有一個經常看到的詞「底線思維」——要強化底線思維，充分備足預案。什麽是底線思維？就是凡事從最壞處準備，努力爭取最好的結果，做到有備無患、遇事不慌，牢牢把握主動權的思維。2024年4月的中央政治局會議曾提到「要堅持底線思維」；2024年7月的會議提到「增強」底線思維；本次會議的措辭是「強化」底線思維。這就是北京的態度。面對「外部沖擊影響加大」這一形勢，「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，總的基調是「堅定不移辦好自己的事」「以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」。