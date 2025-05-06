貿易戰｜特朗普100%關稅嚇傻荷里活　看來都不需要中國採取行動了

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美國白宮4日在社交媒體上發佈的特朗普手持光劍的《星球大戰》風格AI圖片

反正，一言不合就加關稅。

在全世界眼中，荷里活一直都很強勢。2023年，美國電影出口額226億美元，其中153億是順差。

但在特朗普眼裡，美國電影業正在「迅速消亡」，「荷里活和美國許多其他領域正遭受重創。這是其他國家共同籌劃的行動，構成了對國家安全的威脅」！

這都是國家安全？！

不得不說，現在的美國，太虛了。

怎麼辦？

特朗普宣佈，對所有進口電影，立刻加徵關稅100%。

在特朗普的推文中，最後這句話所有字母都是大寫，應該也是他看重的：「我們要電影再次在美國製作！」

美國電影，你請回來。

特朗普號令一出，美國商務部長盧特尼克立刻回覆：「我們正在處理此事。」

但荷里活都目瞪口呆。

關稅大戰，戰到了荷里活頭上。電影都加稅？怎麼加稅？對誰加稅？

別忘了，特朗普還宣佈，「立刻加稅」。怎麼理解「立刻」，現在已經上映的要不要加稅？已拍攝完成但未上映的要不要加稅？還是所有未上映哪怕兩分鐘後期取景在國外的都統統加稅？

據說，荷里活高管們不得不連夜開會，試圖弄清楚電影關稅的具體細節，但依然是一臉霧水。

特朗普宣佈上述政策前，與荷里活演員喬恩·沃伊特曾在海湖莊園見過面。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

今年1月，特朗普曾任命史泰龍、沃伊特和梅爾·吉布森擔任所謂的「荷里活大使」，以帶領荷里活「比以往任何時候都更大、更好、更強」。

據悉，沃伊特現在也是滿頭包，他是和特朗普談過如何重振美國電影業，但壓根沒提關稅啊！

但你沒提到，架不住特朗普喜歡關稅，這是全世界都知道的秘密。對特朗普來說，關稅是萬能的，沒有關稅那是萬萬不能的。

荷里活都有點嚇懵了。

我看到，CNN的分析就是，特朗普這樣瞎搞，不僅幫不了荷里活，相反，「這可能會摧毀一個標誌性的行業」。

「乍一看，這令人震驚，幾乎意味著生產完全停止！」CNN引述一業內人士的話說，「但實際上，他沒有管轄權來做這件事，而且執行起來太複雜了。」

因為很簡單的一個問題，什麼才算美國電影？

歐洲連鎖影院Vue創始人蒂莫西·理查茲在接受BBC採訪時就問道：「是根據資金來源？還是根據劇本、導演、演員，以及拍攝地？」

更要看到，為什麼美國電影業外流，那是因為荷里活成本越來越高，之前有疫情，後來又是火災、罷工，等等，很多美國電影人離開荷里活，前往一些成本更低的國家和地區，完成或外包部分電影製作。

電影《阿凡達》主要在新西蘭拍攝

比如，《阿凡達》主要在新西蘭拍攝，《復仇者聯盟4》在英國等地取景，因此，特朗普100%的關稅，主要針對的也是英國、加拿大、澳洲、新西蘭等西方國家，尤其是盎撒國家。

雖然同氣連枝，但你們搶了美國生意，那也不行，美國就要加徵關稅，而且是重稅，這就是特朗普的邏輯。

所以，這些國家也是一臉憤懣。

我看到，澳新等國已經站出來強烈反對。

澳洲內政部長伯克表示：「毫無疑問，我們將堅決維護澳洲影視產業的權利。」

新西蘭總理盧克森說，正在等待擬議關稅的更多細節，「但我們顯然會成為該領域和該行業的偉大倡導者和捍衛者」。

特朗普這次又盯上了荷里活

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，這其實是特朗普的典型做法。

一言不合就加稅，而且聲嘶力竭，立刻馬上，100%……

但真會兌現嗎？

可能，但也可能不了了之。

畢竟，電影不是普通產品，哪些部分算國產，哪些細節算進口呢？

這倒也符合特朗普「交易的藝術」。

在他當房地產商期間，特朗普撰寫了《交易的藝術》一書，我看到，有人總結，他所謂的交易，一般有四步驟。

第一步，提出驚人的目標，設定遠超預期的條件，讓對手驚慌失措。

第二步，然後進行大肆宣傳，通過各種輿論攻勢，強化自己的威懾力。

第三步，決策隨後反覆搖擺，在談判中製造各種不確定性，既給對方談判的空間，但又不會輕易答應對方，讓對方陷入焦慮。

第四步，最後迫使對方妥協，還慶倖沒有得到最糟糕的結果。

按照特朗普的解釋，所謂的談判藝術，就是一個遠高於預期的條件讓對方無從下手，反覆無常的變化給對方施加壓力，給出次優條件讓對手接受了事，達到最初想要達到的結果。

恫嚇，這就是典型的恫嚇。

第二，特朗普到底懂不懂電影。

很簡單，特朗普表面在幫助荷里活，實際對荷里活更是噩耗。

別忘了，前面說了，每年美國電影順差150多億美元，是進口額的三倍多。

可以說，荷里活電影的票房，大部分都來自國外。

即便這樣，特朗普還不罷休，還要全鏈條都在國內，不希望外國分一杯羹，否則，就是100%關稅伺候。

但如果回到國內，意味著影片成本大幅攀升，競爭力下降；如果其他國家反制，也是100%關稅，荷里活海外票房肯定大跌，美國電影業更加速衰落。

這不是在摧毀荷里活又是什麼？

當然，也有一些人懷疑，這可能就是特朗普的本意，因為荷里活主體偏向民主黨，曾對特朗普各種冷嘲熱諷。

我看到，CNN就引述一位荷里活人士的話說，「他是因為我們沒有投票給他而挑釁我們嗎？」

也有人則質疑，特朗普是不是根本不了解現代電影製作的方式，「有沒有人告訴他，這會對詹姆斯·邦德、哈利·波特、沙丘有什麼影響？我們應該在巴黎的哪兒拍攝艾米麗？」

第三，看來都不需要中國採取行動了。

之前，國家電影局明確表態，美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。

我們說得還很客氣，「適度減少」；而且，我們還重申：中國是全球第二大電影市場，我們始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。

但現在，特朗普又主動搞事，要對所有進口電影100%關稅，主要針對的還是英國、加拿大、澳洲等西方盟國。

那結果，就不僅僅中國適度減少，全世界都要減少美國電影了。

我們就看戲吧，好戲肯定還在後頭。

當然，很可能的一種結果，特朗普就是放炮，過過嘴癮，一番操作猛如虎，回頭一看原地杵，荷里活心驚肉跳，但不妨礙，特朗普上了一個又一個頭條……

嗯，今年奧斯卡最佳導演，看來非特朗普莫屬啊！

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