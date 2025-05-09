商務部打擊戰略礦產走私：涉鎵鍺稀土等敏感資源　杜絕境外勾結

根據商務部官網發布的信息，國家出口管制工作協調機制辦公室5月9日組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、最高人民法院、最高人民檢察院、國家郵政局等部門，在廣東省深圳市召開打擊戰略礦產走私出口專項行動現場會，部署各項具體工作。



會議稱，加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益。國家對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。為避免戰略礦產非法外流、遏制走私勢頭、切實維護國家安全，同時促進合規貿易、保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

會議強調，各部門要聚焦戰略礦產領域，加強源頭管控，形成打擊合力，針對偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法，重點打擊戰略礦產走私出口。要堅持法治思維，完善行刑銜接，依法加快辦理並公布一批違法出口案件，深挖幕後非法實體和走私網絡，堅決打深打透，對不法分子形成有力震懾。

會議也要求各部門加強執法司法力量配備和能力建設，切實提升辦案水平和打擊成效；加快執法智能化信息系統建設，強化跨部門、跨區域執法協作；加強中國大陸與港澳海關執法合作，形成打擊合力，確保實現國家出口管制目標，堅決維護國家安全和發展利益。

商務部去年12月公告，以維護國家安全和利益為由，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

