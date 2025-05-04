中國限制出口後稀土價格創新高　東京大學教授：可能無法造電動車

日經中文網4日報道，中國在與美國的貿易戰中對稀土礦物實施新的出口限制後，兩種重要稀土的價格在數周內上漲兩倍，創下歷史新高。



報道指，對於純電動汽車和風力發電站不可或缺的稀土價格正在快速上漲。用於製造高性能磁體的鏑和鋱的價格在一個月內暴漲兩倍，均創出歷史最高價格。

中國是世界上最大的稀土生產國。圖為中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

中國自4月4日起對鏑、鋱等7種稀土實施出口管制。英國調查機構Argus Media分析指，這些稀土在管制措施發布後便幾乎立即停止出口。

Argus Media的數據顯示，截至5月1日，鏑在歐洲的每公斤報價達850美元，價格漲至中國出口限制實施前的3倍。鋱則達到每公斤3000美元，價格與4月初相比也達到3.1倍的水平。

報道指，從上述兩類稀土來看，價格均是自2015年5月有數據記錄以來的單月最大漲幅，同時也創下歷史新高。

此次被中國管制的7種稀土屬於產量稀少的中重稀土。這類稀土的開採高度依賴中國，中國在該領域擁有壓倒性的存在感。

稀土對於製造電動汽車來說不可或缺。（微博＠比亞迪）

東京大學教授：電動汽車或面臨無法製造風險

日本瑞穗銀行產業調查部高級分析師佐藤多嘉大指：「這次被限制的稀土，在其他國家實施替代性生產的難度非常高。」

報道指出，中重稀土價格暴漲直接導致用於純電動汽車等產品的電機成本上升。東京大學教授岡部徹說：「若供應受限長期化，電動汽車本身可能面臨無法製造的風險。」