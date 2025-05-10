雷軍發文稱過去一個月是最艱難時間　此前小米SU7車禍爆燃釀3死

周六（5月10日），小米創辦人、董事長兼CEO雷軍在微博發文稱，過去一個多月是創辦小米以來最艱難的一段時間。



雷軍在微博發文稱，過去一個多月是創辦小米以來最艱難的一段時間。（微博＠雷軍）

雷軍說，「過去一個多月，是我創辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落，取消了一些會議安排和出差計劃，也暫停了一段在社交媒體上的互動。過去這幾年一直很忙，這段時間反而可以靜下心來，仔細思考，確實有一些收穫。」

雷軍還表示，「最近看了很多朋友的留言，特別感動。大家的關心和支援，給了我莫大的信心，讓我也逐漸找回前行的勇氣和信心，狀態開始逐步恢復。」

雷軍。（澎湃新聞）

小米su7自撞爆燃，3名女大學生死亡。在事發地附近，連續兩個電子警示牌顯示「前方隧道，慎用智能輔助駕駛」的標語。（澎湃新聞）

網民點睇：

「那3個女生連難受的機會都沒有了。」

「少做點營銷多做點實事就不那麽艱難了。」

「說句公道話，這次事故真不應該怪小米，駕駛人應承擔主責。」

「其實每個車都會有這種情況，只是小米關注的人太多了，風頭太大了。」

「以後還會更艱難的，以前手機也不是一開始就爆出問題，畢竟體驗需要時間，只會營銷沒有技術沒有品控的必然結果。」



而雷軍「艱難」的起因則應是小米SU7車禍。3月29日晚，3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡，事件一度引起軒然大波。4月1日，雷軍發微博承諾，「無論發生什麽，小米都不會回避，我們將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。」

董明珠在格力臨時股東大會上表示，格力車從來沒有火災。（網上圖片）

格力創辦人、董事長董明珠事後亦嗆雷軍稱，「小米汽車燒死人你們看到了吧？但格力在北京大1路跑了十幾年，從沒有火災事故。這就是實力，這就是技術。」

3月18日，小米集團發布2024年財報，雷軍在微博稱之為「史上最強年報」。財報顯示，2024年全年，小米集團總收入達到3659億元人民幣，創歷史新高，按年增長35%；凈利潤為236億元人民幣，按年增長34.9%；經調整凈利潤為272億元人民幣，按年增長41.3%。