人民日報：應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查

中國國務院新聞辦公室4月30日發布《關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場》白皮書，官媒《人民日報》重要評論欄目「鐘聲」今日（1日）發表評論文章稱，應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查。



2022年6月，美國密蘇里州聖路易斯的旅遊景點要求遊客戴上口罩參觀。（VCG）

2021年8月，美國密蘇里州的急救人員把有呼吸困難的民眾送院。（VCG）

評論文章稱，大量研究表明，新冠病毒起源於中國境外。美國疾控中心和國立衛生研究院等機構的研究分析均提示美國多個地區存在早於武漢的多個新冠病毒陽性檢測結果和線索，應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查。

文章稱，面對自身抗疫不力的現實，美國政府刻意隱瞞有關結論和證據，把中國當作疫情推責「甩鍋」的對象。這種選擇性失明、將科學問題政治化的做法，嚴重阻礙病毒溯源工作的展開，嚴重危害全球公共衛生體系的建設。

文章最後稱，美國作為一個大國，不能繼續裝聾作啞，要儘快回應國際社會合理關切，主動同世界衛生組織分享本國早期疑似病例數據，給世界人民一個負責任的交代。

中國國務院新聞辦公室4月30日發布《關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場》白皮書，白皮書指出「愈來愈多線索指向病毒更早出現在美國」。文中列舉了美國2019年出現的不明原因肺炎病例、德特里克堡實驗室突然關閉等多個疑點，強調「應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查」。