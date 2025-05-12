關稅戰｜中美貿易談判　新華社：美國要珍惜中國的善意並展現誠意

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起的關稅戰，中美高層官員5月10日起，一連兩日在瑞士日內瓦展開貿易談判，中國國務院副總理何立峰、美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等出席。



官媒新華社11日（周日）發表署名文章稱，美國需要珍惜中國的善意，又指這種善意和耐心是有限度的，絕不適用那些持續毫無底線的壓迫訛詐和出爾反爾。



圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

該文章的作者為清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜，題為《從宏觀調控看中國經濟基本面》。

文章抨擊了「中國經濟崩潰」的説法，並從經濟增長、增加就業、物價穩定，以及國際收支平衡四個層面，指出即使在美國關稅施壓下，中國經濟的基本面仍優於美國。

文章稱，美國這時候真正需要的，是珍惜中國的善意。

文章稱，美國股市近期的變化，並不能說明信心在恢復，恰恰是因為國際資本看到，中國沒有放棄善意、沒有關上談判大門。

文章續指，這種善意和耐心是有限度的，絕不適用那些持續毫無底線的壓迫訛詐和出爾反爾，並強調美國現在真正需要的，是珍惜中方的善意，展現自己的誠意，帶著真誠的態度坐下來好好談，而不是把希望寄託在不可能發生的「中國經濟崩潰論」上。