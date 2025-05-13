身家逾440億　西北大學副校長范代娣成陜西首富

西北大學新任副校長范代娣，持股市值合共達443億元（人民幣，下同），晉升陝西首富。內媒報道指，范代娣或是國內教育體制身家最高的。



2025年4月，范代娣出任西北大學黨委委員、常委、副校長。（西北大學官網）

履歷顯示，范代娣1966年出生於陜西蒲城，自華東理工大學生物工程系博士畢業後，進入西北大學工作，歷任化工學院副院長、院長。2025年4月，出任西北大學黨委委員、常委、副校長。

范代娣的丈夫嚴建亞與其同歲，本科畢業於西北大學化工系，現為西北大學教授，博士生導師。西北大學是教育部與陜西省政府共建綜合性全國重點大學，是國家「雙一流」建設高校、國家「211工程」建設院校。

目前，范代娣和嚴建亞不僅控制了750億元市值的巨子生物，名下還有一間生產航空鍛件的三角防務，市值超過130億元，分別處於醫藥生物和航空航天兩大領域。

范代娣。（網上圖片）

西北大學是教育部與陜西省政府共建綜合性全國重點大學，是國家「雙一流」建設高校、國家「211工程」建設院校。（網上圖片）

巨子生物於2022年在港股上市，范代娣夫婦通過Juzi Holding持股56.5%。三角防務則於2019年成功登陸創業板，嚴建亞通過三森實業、西安鵬輝及直接持股等，合共控制16.09%股權。按2025年4月24日收盤價計算，范代娣夫婦合共持股市值達443億元，躋身中國創業頂流陣營。

此前，步長製藥趙濤家族、隆基綠能李振國李喜燕夫婦曾獲得過陜西首富。不過，在「科創造富」的年代，范代娣與嚴建亞後來居上，晉升為新一任陜西首富。

巨子生物被戲稱為「女人的茅台」。（網上圖片）

另外，公開信息顯示，范代娣與嚴建亞的女兒是今年29歲的嚴鈺博，她2017年獲得加拿大多倫多大學的金融經濟學和統計學雙學位；2018年獲得美國加利福尼亞大學洛杉磯分校的應用經濟學碩士學位。

畢業當年，嚴鈺博就進入巨子生物，並在2019年至2021年，先後考取基金從業資格、董事會秘書資格、證券從業資格、金融風險管理師（FRM）等證書。目前，嚴鈺博擔任巨子生物董秘、執行董事兼首席產品官。2024年，嚴鈺博年薪為36萬元。

巨子生物是中國重組膠原蛋白領域的龍頭企業，其產品覆蓋功效性護膚品、醫用敷料、醫療器械及功能性食品三大領域，由范代娣與嚴建亞以類人膠原蛋白科研成果為基礎，於2001年創立。2009 年，巨子生物推出抗衰、護膚及修護品牌「可麗金」；2011 年，國內首款獲批二類器械的重組膠原蛋白產品「可復美」誕生。憑借這兩大核心產品及在重組膠原蛋白賽道的先發優勢，2019年起，巨子生物成為中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司，全球範圍內重組膠原蛋白產能也名列前茅。