中國首富張一鳴傳加入新加坡國籍　抖音：不實信息

近期，網上流傳字節跳動創始人張一鳴加入新加坡國籍的消息，引起關注。周三（2日），抖音官方表示，為不實信息。



據「抖音黑板報」頭條號消息，網傳「字節跳動創始人張一鳴加入新加坡國籍」為不實信息，請大家不信謠不傳謠。

公開資料顯示，張一鳴1983年4月10日生，福建龍岩人，2001年考入南開大學，期間從微電子學專業轉到軟體工程專業。其為中國網際網絡企業家，原字節跳動董事長兼執行長，2012年創建字節跳動公司。旗下有產品今日頭條、抖音和火山小視頻等。據2015年張一鳴在南開大學給學生們的演講，他表示自己在2011年就注意到在地鐵上看報紙的人越來越少了，認為智慧型手機會取代報紙，成為最重要的信息傳播媒介。

張一鳴。（視覺中國）

字節跳動。（視覺中國）

彭博億萬富豪指數及福布斯富豪榜均顯示，字節跳動創始人張一鳴登頂中國富豪榜榜首，力壓馬化騰、鍾睒睒成為中國首富。

福布斯預估張一鳴身家為655億美元（約合5093億港元），在全球富豪榜位列第23位，馬化騰與鍾睒睒分別以535億美元（約合4160億港元）、531億美元（約合4129億港元）的身家分列富豪榜第27和28位。

彭博億萬富豪指數預估張一鳴身家為575億美元（約合4471億港元），位居全球富豪榜第24位，馬化騰和鐘睒睒分列第25和26位。