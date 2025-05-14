廣東原省長盧瑞華病逝 享年88歲
撰文：孫聖然
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中共廣東省委原副書記、廣東省原省長盧瑞華因病醫治無效，於2025年5月13日16時18分在廣州逝世，享年88歲。
據公開簡歷顯示，盧瑞華出生於1938年11月出生，廣東潮州人。研究生學歷，高級工程師，教授。1963年中山大學物理系畢業，1966年中山大學物理系分子光譜專業研究生畢業。同年9月參加工作，在佛山市開關廠當工人。1970年調入佛山市分析儀器廠當工人。
1972年6月入黨，後任廣東省佛山市分析儀器廠技術股長、工程師、廠革委會副主任、副廠長、廠長。1982年後，任廣東省佛山市經委副主任兼分析儀器廠廠長。
1983年後，任中共廣東省佛山市委常委。1985年後，任中共廣東省佛山市委副書記，佛山市市長。
1991年後，歷任中共廣東省委常委，廣東省常務副省長、省政府黨組副書記。1993年2月當選為廣東省副省長。1993年5月當選為第七屆中共廣東省委常委。1996年2月任中共廣東省委副書記。1996年2月至2003年1月任廣東省省長。
2003年3月至2008年3月，任第十屆全國人民代表大會常務委員會委員、十屆全國人大華僑委員會副主任委員。中山大學管理學院名譽院長，教授，博士生導師。中共第十四屆中央候補委員、第十五屆中央委員。