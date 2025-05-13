違規吃喝｜河南5官員在學習教育期間飲4瓶白酒　1人當日下午死亡

《新華社》報道，中央層面深入貫徹中央八項規定精神學習教育工作專班、中央紀委辦公廳公開通報河南省信陽市、羅山縣10名幹部在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神問題，通報指河南5官員共飲用4瓶白酒，1人於當日下午死亡。



報道指，經查，3月21日，河南省信陽市羅山縣委、縣委政法委先後召開深入貫徹中央八項規定精神學習教育部署會，羅山縣委常委、政法委書記李獻林參加上述2個會議。

示意圖。（視覺中國）

3月22日中午，李獻林組織可能影響公正執行公務的宴請，信陽市委政法委常務副書記葉金廣，市紀委駐市委政法委紀檢監察組三級調研員林志友，市委政法委督查督辦科四級調研員鮑倩、平安創建科科長張玉，羅山縣檢察院黨組書記、檢察長段巍巍，羅山縣公安局政委汪海洋在信陽市區某餐館聚餐，羅山縣委政法委副書記黃家成、方建兵、夏宇參加。李獻林、林志友、段巍巍、汪海洋、夏宇5人共飲用4瓶白酒，1人飲酒後於當日下午死亡。

事後，羅山縣委政法委向縣委報送報告，隱瞞死亡人員飲酒情況，縣委書記余國芳明知該報告不實，但未向上級黨組織報告。為掩蓋違規飲酒、1人死亡事實，李獻林等5人籌集資金給予死者家屬補償，其中李獻林、段巍巍部分資金系向管理服務對象借用。

示意圖。（視覺中國）

處理結果

報道指，這起違規吃喝問題，發生在開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育之際，是典型的目無法紀、頂風違紀，性質極為嚴重，影響極為惡劣，必須從嚴予以處理。

問題發生後，河南省委高度重視，省紀委監委提級辦理，給予相關責任人處理處分：本應給予李獻林開除黨籍、政務撤職處分，因發現其還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，已對其立案審查調查並採取留置措施，將一併處理；給予葉金廣留黨察看二年、政務撤職處分，降為四級主任科員；給予林志友留黨察看一年、政務撤職處分，降為四級主任科員，調離紀檢監察系統；給予段巍巍撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為二級主任科員，調離政法系統；給予汪海洋黨內嚴重警告處分，調離政法系統；給予鮑倩（非中共黨員）政務記大過處分；給予張玉黨內嚴重警告處分；給予黃家成黨內嚴重警告處分，調離政法系統；給予方建兵黨內嚴重警告處分。

余國芳履行全面從嚴治黨主體責任不力，給予其黨內嚴重警告處分。羅山縣副縣長、公安局局長李超在李獻林邀請其聚餐時，不但不抵制、不提醒，反而安排汪海洋參加，給予其黨內警告處分。信陽市委、市委政法委、市紀委監委和羅山縣紀委監委主要負責人履行全面從嚴治黨主體責任、監督責任不力，推進學習教育不嚴不實，給予信陽市委書記蔡松濤責令檢查處理，市委副書記、政法委書記楊進黨內警告處分，市委常委、紀委書記王軍責令檢查處理，羅山縣委常委、紀委書記張波誡勉處理。