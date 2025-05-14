被指搞低級紅、高級黑　重慶市委原政法委原書記陸克華被決定逮捕

最高人民檢察院周三（14日）公布，重慶市委原常委、政法委原書記陸克華涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陸克華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，陸克華1964年10月出生，安徽樅陽人，1984年11月加入中國共產黨，1989年6月參加工作，華中農業大學土地利用管理及農業資源經濟專業研究生畢業，農學碩士學位，高級工程師。曾任住房和城鄉建設部城市建設司司長等職，2015年升任住房和城鄉建設部副部長、黨組成員。2018年，陸克華調任重慶市副市長、黨組成員，2022年任重慶市委常委、常務副市長，2023年任重慶市委常委、政法委書記，至落馬。

4月23日，中央紀委國家監委網站通報稱，經查，陸克華喪失理想信念，背棄初心使命，搞「低級紅」、「高級黑」，結交政治騙子；違反中央八項規定精神，推動違規舉債融資興建樓堂館所，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，借用車輛並接受司機人員服務，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，搞權色、錢色交易；違規干預插手執法活動；長期癡迷賭博；貪欲膨脹，把公權力當作謀取私利的工具，與商人老板沆瀣一氣，搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

陸克華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予陸克華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、重慶市第六次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

值得一提的是，所謂搞「低級紅」、「高級黑」的問題，此前在官方通報中並不多見。據《黨建》雜誌介紹，「低級紅」是指有意或無意把黨的信念和政治主張簡單化、庸俗化。其分為兩種情況，一種是站在個人立場上，認為自己的言行是「替黨說話」，不顧及群眾的反應，用無知或極端的態度來表達自己的「正義性」。另一種則是有意識地誇大事實，靠無原則的吹捧來引發人們的反感情緒。

「高級黑」則是一種居心叵測的刻意的「黑」，在語言上可能更講究技巧、更華麗幽默，甚至有時披著學術的外衣，偽裝性更強；再就是極端化地解讀黨的理想信念、宗旨、方針政策等，達到「黑」的目的。「高級黑」往往包含著不可告人的目的，有的是把屁股坐在了「敵對分子」那一邊，用一種看似合理的言行來攻擊黨、國家和軍隊。