台行政院介紹族群刪「漢人」改列「其餘人口」　國台辦：荒謬絕倫

近日，台灣行政院官網在介紹台灣族群時，被發現將佔總人口超過九成的最大族群由「漢人」改列為「其餘人口」，被質疑「去中國化」、「去祖先化」。周三（14日），國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華就事件指，這種做法荒謬絕倫，可笑至極。



陳斌華表示，民進黨當局做這些事的人，尤其是那些屬於所謂「其餘人口」的人，不知他們有何顏面面對列祖列宗。兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人，這是誰都無法改變的客觀事實。民進黨當局出於謀「獨」本性和政治私利，花招百出操弄「去中國化」，割裂兩岸歷史文化聯結，不得人心，不會得逞，必遭唾棄。

近日，網民發現台灣行政院官網介紹族群時，2023年的表述為「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，佔總人口96.4%」，近日則被改為「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口佔1.2%，其餘人口佔96.2%」。事件引發質疑，國民黨立委翁曉玲指出，介紹看起來是以原住民的角度出發，這樣詮釋非常狹隘，也不完整，基本上是想做類似「去中化」、去漢族化的小動作。

5月10日，台行政院發言人李慧芝回應稱，內政部依據監察院意見，目前僅有原住民族群須依法登記，外來人口依初次設籍紀錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類為漢人與事實不盡相符，因此改以其餘人口稱之，以客觀事實描述人口結構，並無其他政治考量。

去年12月，監察委員鴻義章指出，行政院官網對族群的相關界定，將台灣族群現況分成「漢民族」、「台灣原住民族」、「新住民」等，而「漢民族」則包括閩南族群、客家族群、戰後移民等，但如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權，因此建議內政部戶政司應針對網站文字調整。