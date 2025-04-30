國台辦：台商台企有信心與國家一起打贏關稅戰

近期，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤接連出席在江蘇、浙江、四川等地舉辦的兩岸交流活動，會見洪秀柱、連勝文、劉兆玄等台灣重要人士，受到兩岸輿論高度關注。周三（30日），國台辦發言人朱鳳蓮表示，台商台企有信心與國家一起打贏關稅戰。



朱鳳蓮介紹，近期，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤先後於4月17日在江蘇南京會見中國國民黨前主席洪秀柱一行，18日與大陸台商代表座談並看望參加「南京台灣周」的部分台灣青年；19日在浙江杭州會見中國國民黨副主席連勝文等台灣嘉賓，20日出席以「加強民生交流 增進同胞福祉」為主題的兩岸基層民生發展交流會；21日在四川成都會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行，22日出席以「共育新動能·融合促發展」為主題的2025海峽兩岸融合發展四川交流會。

朱鳳蓮指出，這是在民進黨當局不斷阻撓兩岸交流合作升高對立對抗、美國濫施關稅衝擊全球經濟秩序的複雜形勢下，中共中央台辦、國務院台辦積極促進兩岸交流合作、關心支持台商台企的重要舉措，釋放了堅定不移深化兩岸融合發展、真誠關心台胞台企利益福祉、堅決有力反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的清晰信號。

朱鳳蓮說，島內各界人士、台胞台商踴躍參與上述活動。他們表示，這為台商台企堅定扎根大陸發展增強了信心，大陸的制度優勢和經濟韌性是抵御風險的根本保障。大陸產業體系完備、市場空間廣闊、投資和消費潛力巨大，各級政府關心支持台商台企。台商台企擁護支持國家對美國採取的反制措施，有信心與國家一起打贏這場關稅戰，並在大陸實現持續健康發展。兩岸同胞一家親，理應常來常往、深入交流，民進黨當局企圖對兩岸交流製造「寒蟬效應」，不得人心，注定失敗。

另一方面，商務部等6部門印發《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，將離境退稅起退點從500元人民幣下調至200元，現金退稅額由1萬元上調至2萬元。朱鳳蓮表示，相關優化離境退稅政策適用於來大陸的台灣同胞；又引述有網友估算了一下，台胞在大陸持台胞證和購物小票辦理離境退稅，相當於享受九折優惠。